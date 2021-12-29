فنادق الغردقة تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية.. «الخيمة ممنوعة»

استعدت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة للاحتفال بأعياد رأس السنة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ولأول مرة تجرى الاحتفالات بدون خيمة رأس السنة، واقتصارها على الشواطئ والأماكن المفتوحة.

إعلان الطوارئ استعدادا لرأس السنة

ورفعت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، درجة الاستعداد القصوى للاحتفال برأس السنة، وأعلنت حالة الطوارئ بمستشفيات مدن المحافظة والإدارات الصحية، إضافة إلى تجهيز فرق طبية والتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتخصيص سيارة إسعاف أمام المنشآت السياحية.

استعدادت فنادق الغردقة لرأس السنة

ومن جانبه، أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق استعدت لاحتفالات رأس السنة وسط إجراءات وقائية واحترازية، حيث علقت الفنادق لافتة العام الجديد المضيئة 2022، واكتست الطرقات بزينة رأس السنة.

احتفالات رأس السنة بدون خيمة

وأكد «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، منع جميع إجازات العاملين بالقطاع السياحي، والتأكد من تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا، لافتاً إلى أن احتفالات رأس السنة الميلادية ستكون بدون خيمة رأس السنة لأول مرة هذا العام، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كيلور نافاس يحتفل برأس السنة في الغردقة

وقال محمد عيد، خبير التسويق السياحي بفنادق ومنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن لاعب باريس سان جيرمان كيلور نافاس حرص على الاحتفال برأس السنة في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش، جنوب مدينة الغردقة، برفقة عائلته، وذلك بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.