عقوبة وصلات المياه المخالفة: حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

شدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، على التعامل بحسم وشدة مع مخالفات الوصلات الخلسة، ومن يرتكبها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

دفع غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه

وفي هذا الصدد، توضح «الوطن» العقوبات التي تطبق على من يقوم بتوصيل وصلات مياه مخالفة، وفقا لما ذكره الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض، أن من يقوم بتوصيل وصلة مياه خلسة تُطبق عليه عقوبة السرقة التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل على 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مبلغ 100 ألف جنيه، كما أنه يمكن الجمع بين العقوبتين.

مضاعفة العقوبة في حالة التكرار

وأوضح «الجنزوري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في حالة تكرار السرقة، تضاعف العقوبة، حيث تصل إلى ما لا يقل عن سنة حبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك المياه التي استولى عليها خلال فترة السرقة، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى للمحاكمة.

إجراءات ترشيد استهلاك المياه

وتناول اجتماع مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، منها حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم في هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للقطاع خلال الفترة المقبلة.