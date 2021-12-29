مستشار رئيس الوزراء ينشر لقطة من جولة السيسي: «صورة حلوة»

نشر الكاتب الصحفي هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورة لجولة للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يركب «عربة جولف» بصحبة بعض المسؤولين على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلقًا: «الصورة دى حلووووة».

الرئيس يشهد افتتاح مدينة أسوان الجديدة

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، افتتاح مدينة أسوان الجديدة، والتي تعتبر من أحدث مدن الصعيد، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيا والأساليب لإدارة المرافق، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد» الذي شهد افتتاح عدد من المشروعات القومية في «سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، قنا، بني سويف والمنيا» وكان أبرزها مشروع توشكى.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا عرضًا في حفل فني على المسرح الروماني، عقب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، للهوية البصرية لمحافظة أسوان، ضمن مشروع الهوية البصرية لعدد من محافظات مصر، قدمه شباب الجامعة الألمانية.

واستمع السيسي لفقرة فنية على المسرح الروماني بعد افتتاح مدينة أسوان الجديدة، حيث قدمت هذه الفقرة فرقة أسوانية، وغنت «مرحب برئيسنا الغالي»، وتناولت الأغنية مشروعات الرئيس السيسي، في الصعيد بشكل عام ومدينة أسوان بشكل خاص.

وكان السيسي قد افتتح عددًا من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مثل المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا،والإسكان الاجتماعي بمدينة قنا الجديدة، وإسكان جنة بالمنيا الجديدة عبارة عن 528 وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة عبارة عن 3336 وحدة سكنية، وافتتاح المرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط، والإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة ويضم 2040 وحدة سكنية.