مدبولي يوجّه بالتوسع في العدادات مسبقة الدفع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، جهود الشركة القابضة والشركات التابعة على مستوى المحافظات، للتعامل مع حالات توصيل المياه بطرق غير قانونية، موضحا أنّ عدد وصلات الخلسة «سرقات المياه» التى تم ضبطها خلال العام الماضي بلغت 140 ألف وصلة، فيما بلغت وصلات الخلسة خلال العام الحالي التي تم التعامل معها وضبطها 139 ألف وصلة.

توجيهات بالتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع

وشدد رئيس الوزراء، على التعامل بحسم وشدة مع مخالفات الوصلات الخلسة، ومن يرتكبها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تكرار مثل هذه المخالفات، كما أكد أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وكذا القطع الموفرة للمياه.

إجراءات ترشيد استهلاك المياه

وتناول الاجتماع، الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، والتى منها حث المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم فى هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للقطاع خلال الفترة القادمة.

وشرح الدكتور محمد حسن، خطط تحسين أداء الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتضمن استكمال تركيب عدادات القياس لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والخطط الخاصة بترشيد الطاقة المستخدمة فى إنتاج المياه، وتطوير المعامل، والتحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم العمل بالقطاع، إلى جانب خطة حصول المحطات على شهادة TSM، وخطة تقليل الفاقد، من خلال تركيب واستبدال عدادات قياس المياه المعطلة للمشتركين، فضلاً عن تفعيل منظومة المناطق المنفصلة DMA، والكشف عن التسرب في المياه.

واستعرض الاجتماع، نتائج الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شرائح الاستهلاك وفئات المحاسبة للعملاء وطريقة المحاسبة، سواء للوحدات المنزلية وغير المنزلية.