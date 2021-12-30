جامعة حلوان تهنئ السيسي بـ2022: عام جديد لاستكمال مسيرة العطاء

بعث الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

جامعة حلوان تهنئ الرئيس بالعام الجديد

وقال رئيس الجامعة في برقيته: «يسعدني وأسرة جامعة حلوان، أن نتقدم لكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم، وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بمزيد من التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، لاستكمال مسيرة العطاء والبناء من أجل رفعة الوطن».

تهنئة لأسرة جامعة حلوان

كما هنأ رئيس الجامعة، أسرة جامعة حلوان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، متمنيا لهم أن يكون عامًا سعيدًا، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.