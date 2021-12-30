رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد: حفظ الله مصر

هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.

وبعث رئيس الجامعة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ كفرالشيخ وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات، هنأهم خلالها بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا كل التقدم للشعب المصري والتوفيق للقيادة السياسية للوصول بمصر إلى بر الأمان.

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

وفي برقيته، جدد رئيس جامعة كفر الشيخ، العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

كما تقدم «دسوقي» بالتهنئة لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين وجميع منسوبي الجامعة.

السيسي يزرو جامعة كفر الشيخ

يذكر أن الرئيس السيسي زار جامعة كفر الشيخ قبل أيام، وهي زيارة تاريخية تحدث لأول مرة للجامعة، إذ التقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس وزار بعض الكليات وطالب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعمل على أنفسهم لمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي الهائل، وأبدى سعادته بطلاب كلية الذكاء الاصطناعي، وهي أول كلية متخصصة في مصر والثانية في الشرق الأوسط.