عصام شيحة مشيدا بمشروعات السيسي في الصعيد: ثورة تنموية

أشاد عصام شيحة، المحامي بالنقض، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالمشروعات التنموية القومية والعملاقة، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية في «أسبوع الصعيد»، موضحا أن شباب الصعيد بدأ يشعر بنقلة نوعية وحضارية كبيرة، فبعد أن كان يهاجر عددًا كبيرًا من أهله إلى القاهرة والجيزة والاسكندرية، للبحث عن فرص عمل أصبح لديهم مشروعات، وفرص في محافظاتهم للعمل في الوقت الحالي.

زيارة السيسي لمحافظات الصعيد أمر مهم للغاية

ووصف «شيحة»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، المشروعات التي تمت في الصعيد بأنها ثورة تنموية، إذ كانت هناك مشروعات كثيرة في الطرق وفي مختلف المجالات، فضلًا عن مجمعات صناعية توفر فرص عمل للشباب، مشيدًا في الوقت ذاته أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظات الصعيد أمر هام للغاية، فأهل الصعيد لأول مرة يجلسون مع الرئيس بهذا الشكل ويحاورنه.

كل المحافظات تشهد تنمية كبيرة

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك تنمية كبيرة تحدث وتتم في كافة المحافظات، كما أن هناك إرادة سياسية لإعادة بناء الدولة من جديد، إذ تقوم الدولة بتغيير المفاهيم وتضع فلسفة جديدة، وهي الإنجاز والتنفيذ، فمظعم المشروعات التي تتم حاليا كانت حبيسه الأدراج خلال أزمنة طويلة للغاية، مؤكدًا أن الرئيس عبد السيسي يُخصص وقته بالكامل للعمل، « ده راجل بيصحى من الساعة 5 الصبح، ويعمل من أجل حياة أفضل للمصريين».

السيسي يتابع بنفسه تنفيذ المشروعات

وأردف أن فلسفة الجديدة التي وضعها الرئيس هي الاحتواء والمساعدة والإنجاز، إذ أن سياسة العقاب في كثير من الأمور لا تحقق المطلوب منها، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه تنفيذ المشروعات، كما أن منع الرئيس السيسي المصريين من التعدي على الأراضي يعود بفائدة على الشعب، وعددًا كبيرًا من الشباب لديهم وعي كبير بالإنجازات التي تحققها الدولة، كما أن الدولة تُشرك المواطنين في تنفيذ المشروعات وهذه تُعد ثقافة جديدة.

ما يتم على أرض الواقع من مشروعات يزرع الانتماء لدى المواطنين

واعتبر المحامي بالنقض، لقاءات الرئيس السيسي في صعيد مصر وبناء المجمعات الصناعية رسالة للمستقبل، كما أنه لمس سعادة من بعض أهالي الصعيد بأن أخيرا وجدوا من يحنوا عليهم، مؤكدًا أن حركة العمران وتطوير شبكة الطرق تعمل في جميع ربوع مصر وليس الصعيد فقط، موضحًا في الوقت ذاته أن ما يتم على أرض الواقع من مشروعات يزرع الانتماء لدى المواطنين وهو يعتبر إنجازا كبيرا.