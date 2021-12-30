أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022.. مواد غذائية أقل من 3 جنيهات

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022، التي سيتم صرفها لكافة المواطنين الذين يستحقوا الدعم ومدرجين على منظومة الدعم التمويني ضمن مستحقات شهر يناير من خلال بطاقات التموين الذكية.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022

تستعرض «الوطن» القائمة الكاملة المتعلقة بأسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022، التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي كالتالي:

1 - سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 8.50 جنيه.

2 - أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 8 جنيهات.

3 - عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيها.

4 - فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

5 - مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيها.

6 - شاي ناعم 40 جرام سعره: 3 جنيهات.

7 - صلصة 300 جرام سعرها: 4.75 جنيه.

8 - جبنة تتراباك 250 جرام سعرها: 5.90 جنيه.

9 - جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 10.90 جنيه.

10 - مسحوق أتوماتيك 1 كيلو جرام سعره: 17.50 جنيه.

11 - مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

12 - صابون غسيل 125 جرام سعره: 2.25 جنيه.

13 - صابون تواليت 125 جرام سعره: 5.50 جنيه.

14 - لبن جاف 125 جرام سعره: 17 جنيها.

15 - خل 5% 900 ملي سعره: 4.25 جنيه.

16 - زيت خليط 1 لتر سعره: 25 جنيها.

17 - زيت خليط 0.8 لتر سعره: 20 جنيها.

18 - مكرونة 1 كيلو جرام سعرها: 9 جنيهات.

19 - مكرونة 500 جرام سعرها: 5.50 جنيه.

20 - دقيق ورقي 1 كيلو جرام سعره: 7.50 جنيه.

21 - دقيق بلاستيك 1 كيلو جرام سعره: 7.50 جنيه.

22 - كيس ملح طعام 300 جرام سعره: جنيه.

23 - بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام سعره: جنيهان.

24 - كيس سايل غسيل أواني 80 جرام سعره: جنيهان.

25 - بسكويت يويوز سادة سعره: جنيه.

26 - بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

27 - بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

28 - بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.