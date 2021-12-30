المنشآت السياحية: الطقس يحدد نسب الإقبال على المطاعم ليلة رأس السنة

كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ سقوط الأمطار غدا سيُحدد معدل إقبال المواطنين على الاحتفال بليلة رأس السنة في المطاعم السياحية، لافتا إلى أنّ نسب الحجوزات المسبقة هذا العام ضعيفة للغاية نظرا لعدم وجود أية حفلات فنية أو موسيقية داخل المطاعم والمنشآت السياحية المغلقة.

الحجوزات المُسبقة ضعيفة هذا العام

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ حجوزات المطاعم السياحية خلال ليلة رأس السنة غدا ستكون في أخر لحظة وليست مسبقة، لافتًا إلى أنّ حالة الطقس ستكون هي المحدد الرئيسي في قرار التوجه للمطاعم، وأنّ برامج غالبية المطاعم خلال تلك الليلة ستكون على غرار الأيام العادية، وتابع: «المطاعم والمنشآت السياحية التي لديها تصريح من وزارة السياحة والآثار بتقديم فقرة فنية سواء لمطرب أو بدون ستقوم بتقديمها بشكل طبيعي غدا».

مواعيد غلق المطاعم ليلة رأس السنة

وأشار إلى أنّ مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية ليلة رأس السنة ستكون في الواحدة صباحا، لافتًا إلى أنّ تلك المواعيد تعد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع المحتمل في نسب الإقبال إلى المطاعم غدا، موضحا أنّ مواعيد غلق مسارح المنوعات «الملاهى الليلية»، وصالات الديسكو غدا ستكون الساعة 3 فجرا .

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنّ الإجازات المقررة في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري قد ترفع نسب إشغالات المطاعم والمنشآت السياحية ليلة رأس السنة، معربا عن أمله في ألّا يؤثر متحور أوميكرون على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة الوافدة من الدول العربية .

يُشار إلى أنّ مجلس الوزراء سمح بإقامة الأفراح والحفلات في الأماكن المفتوحة داخل المنشآت السياحية والفندقية، فيما حظر إقامة الاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من فاعليات بالقاعات المغلقة بالفنادق.