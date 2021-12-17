المنشآت السياحية تعلن عقد عموميتها لاعتماد الموازنة 27 ديسمبر

قال عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة ستعقد جمعيتها العمومية العادية يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر الجارى، وذلك للنظر فى التقرير السنوى لمجلس الإدارة عن أعمال ونشاط الغرفة خلال عام 2021، فضلا عن الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامى للغرفة عن السنة المالية 2020-2021، وكذلك الموازنة التقديرية عن العام المالى 2021- 2022.

وأضاف «المصرى»، خلال الدعوة التى وجهها لجميع أعضاء الغرفة، أنه سيعرض أيضا على الجمعية العمومية للغرفة، اعتماد تعيين مراجع الحسابات وتحديد مكافاة له، فضلا عن الموافقة على بيع الشقة المشتراة لصالح غرفة المنشآت السياحية، والتى تغير اسمها حاليا إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والكائنة بحى الزهور ببورسعيد.

شراء مقر لفرع الغرفة بالصعيد

وأشار إلى أن الجمعية ستناقش أيضا تفويض مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارتها بصفته، لشراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة الشراء وتوقيع عقد الشراء، كما ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة حتى 30 يونيه 2020.

شروط حضور الجمعية العمومية للغرفة

وأوضح «المصري»، أن هناك اشتراطات لحضور الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أهمها أن يكون المطعم أو المنشآة السياحية، لا زال ترخيصه الصادر من وزارة السياحة ساريا حتى تاريخ انعقاد الجمعية، إضافة إلى سداد كل الاشتراكات المستحقة قبل انعقاد الجمعية، وبحد أقصى يوم 23 ديسمبر الجارى.

وأشار إلى أنه طبقا لقرارات وزارة السياحة فى حضور الجمعيات العمومية للغرف السياحية، فإن من يمثل الغرفة قانونيا فى الجمعية، أن يكون من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشآة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك.