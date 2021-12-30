تطور جديد في إصابة حنان ترك بفيروس كورونا: «الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم»

طمأنت الفنانة المعتزلة حنان ترك، اليوم الخميس، جمهورها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية، مقدمة لهم الشكر على دعمهم المتواصل لها، وهنأتهم بمناسبة حلول العام الجديد 2022، من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

حنان ترك تعلن بدء تعافيها من كورونا

نشرت حنان ترك صورة لها وقت غروب الشمس، علقت عليها: «الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم، أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا، لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية».

تهنشة بالعام الجديد

هنأت الفنانة المعتزلة، خلال التغريدة جمهورها بقرب حلول 2022: «كل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان».

إصابتها بالفيروس المستجد

أعلنت حنان، منذ أسبوع، إصابتها هي وزوجها وابنها بفيروس كورونا المستجد، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»: «الحمد لله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا».

جدل بسبب الكريسماس

كانت حنان ترك أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بعد أن طالبت جمهورها بعدم الاحتفال بالكريسماس، ما أثار ضدها انتقادات العديد من الجمهور والفنانين.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «بلاش صور مع شجرة الكريسماس، وبلاش صور مع أي مظاهر معموله للاحتفال بالكريسماس، وبلاش نشتري لأولادنا لبس في حاجة بتدل على الكريسماس، أو بابا نويل، بلاش الكريسماس بالذات ليه؟ عشان احتفال الكريسماس عيد ميلاد الرب، يعني ضد ديننا وعقيدتنا أننا نحتفل به، بلاش نحتفل ومتتكسفوش أنكم تقولوا للناس مينفعش، إحنا كمسلمين نحتفل بالكريسماس».