صادرات الذهب تسجل 887 مليون دولار خلال 11 شهرا بنسبة تراجع 67%

سجّلت صادرات مصر من الذهب والحُلي والأحجار الكريمة 887 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ2.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 67%.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، تراجع صادرات الذهب والحُلي في عدد من الأسواق الرئيسية، مقابل ارتفاعها في بعض الأسواق الأخرى، وكان على رأس الأسواق التي استوردت من مصر خلال الأشهر العشر الأولى من العام، السوق الكندية، حيث استوردت كندا ما قيمته 486 مليون دولار، مقارنة بـ556 مليون دولار في الأشهر العشر الأولى من العام الماضي، وبنسبة تراجع 13%.

وجاءت السوق الإماراتية في المرتبة الثانية من حيث القيمة، حيث استوردت بما قيمته 291 مليون دولار، مقابل 1.8 مليار دولار، وبتراجع 85% على أساس سنوي، كما استوردت أستراليا بقيمة 103 ملايين دولار، مقارنة بـ 187 مليون دولار، وبنسبة تراجع 45%، بينما استوردت لبنان بقيمة ضئيلة بلغت مليوني دولار، مقابل 5 ملايين دولار وبتراجع 63%، تلتها تركيا بقيمة 1.4 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار، وبنسبة انخفاض 88%.

زيادة في الصادات لإيطاليا وإسبانيا

وبحسب بيانات المجلس التصديري، استوردت إيطاليا كميات ذهب وحُلي بقيمة 1.1 مليون دولار، مقابل 390 ألف دولار، وبنسبة ارتفاع 207%، ثم إسبانيا بقيمة 822 ألف دولار، مقارنة بـ 4 آلاف دولار فقط، وألمانيا بقيمة 642 مليون دولار، مقابل 87 ألف دولارا فقط.

تأثير أزمة كورونا

وشهدت صادرات مصر من الذهب تراجعا ملحوظا بدايًة من جائحة كورونا في مارس 2020، والتي تبعها إغلاق كافة الدول لاقتصاداتها، واتخاذ إجراءات وتدابير احترازية أسهمت في تراجع حركة التجارة بشكل عام، ووقف رحلات الطيران، ما أدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء الذهب، والإكتفاء بالسلع الأساسية والضرورية فقط.