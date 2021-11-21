الذهب المصري يفقد بريقه في الخارج والصادرات تراجعت.. تعرف على الأسباب

تراجعت صادرات مصر من الذهب والحُلي والمجوهرات بشكل لافت، خلال الأشهر التسعة الماضية، بدافع من انهيار الطلب في السوق الرئيسية الممثلة في الإمارات.

صادرات الذهب تتراجع 66% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام

وكشفت أحدث بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية أنَّ صادرات قطاع الذهب تراجعت بنسبة 66% خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي.

839 مليون دولار قيمة صادرات الذهب خلال 9 أشهر

وبحسب البيانات، فقد سجلت صادرات القطاع ما قيمته 839 مليون دولار، مقارنة مع 2.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تعرف على أسباب تراجع صادرات مصر من الذهب

ورغم تصدرها قائمة الأسواق المستوردة للذهب المصري على مدار السنوات الماضية، فقد تراجعت الصادرات إلى سوق الإمارات بنسبة 83% خلال الأشهر التسعة.

تغير عادات المستهلك الإماراتي تضغط على صادرات الذهب المصرية

وأظهرت بيانات المجلس أن الإمارات لم تستورد ذهبا ومجوهرات من مصر بأكثر من 290 مليون دولار، مقارنة مع 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب الحاد من جانب الإمارات على الذهب المصري، وتأثر صادرات القطاع بتداعيات انتشار فيروس كورونا، التي أدت إلى تغير عادات المستهلكين.

5 أسواق تنضم للإمارات وتخفض استيرادها من الذهب المصري

وبحسب البيانات لم تكن الإمارات وحدها التي شهدت تراجعا فيما يتعلق بصادرات الذهب المصرية، حيث شمل التراجع أيضا أسواق كندا بنسبة 14%، وأستراليا بنسبة 35%، ولبنان بنسبة 63%، وتركيا بنسبة 88%، والسعودية بنسبة 100%.

وكشفت بيانات المجلس أن مصر صدَّرت ذهبا ومجوهرات إلى كندا بقيمة 440 مليون دولار، مقارنة مع 512 مليون دولار في فترة المقارنة من العام الماضي، كما استوردت أستراليا من مصر ذهبا بقيمة 103 ملايين دولار، مقارنة مع 159 مليون دولار، وتركيا بقيمة 1.4 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار.

نعماني: تراجعات حادة في الطلب على الذهب بسبب كورونا

وأرجع سمير نعماني، وكيل المجلس التصديري، التراجع الحاد إلى التداعيات السلبية الحادة التي خلَّفتها أزمة انتشار وباء كورونا، والتي أدت إلى تراجع الطلب، وتغير سلوك المستهلكين، نتيجة عمليات الإغلاق التي شهدتها الأشهر الماضية منذ انتشار الوباء.

وأوضح نعماني في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه على الرغم من تراجع صادرات الذهب، إلا أنَّ صادرات قطاع المواد والمعادن شهدت نمواً بشكل عام في العديد من بنوده، وعلى رأسها الحديد والأسمنت.