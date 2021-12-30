مفاجآت في أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 77.. تعرف على الملخص

تصدرت أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 77، محركات البحث على الإنترنت، بعد ساعات من عرض الحلقة على قناة «ATV» التركية، التي شهدت عدد من الأحداث المشوقة لدى المشاهدين، كان أبرزها نجاة «عثمان» من الموت، ونجاحه في تحرير جنوده من أيدي رجال الدولة السلجوقية، وبدأ في محاسبة المتورطين والخائنين بالتعاون مع الأعداء.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

وتذاع أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 77 باللغة العربية، الليلة، على عدد من القنوات العربية، بعد يوم واحد من عرضها باللغة التركية على قناة «ATV» دون ترجمة، وينتظر عشاق الدراما التاريخية التركية، عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة «اليرموك»، بحسب توقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساء على قناة «الفجر» الجزائرية، بالإضافة إلى عرضها على عدد من المنصات الإلكترونية المهتمة بالدراما التركية.

ملخص أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 77

وشهدت الحلقة الـ77 من مسلسل المؤسس عثمان، عدد من الأحداث الهامة خاصة بعد نجاح عثمان في إنقاذ جنوده من الأسر، كما ينجح في اقتحام قلعة أينغول، ويشعل النيران فيها ويحرقها بالكامل، لكنه يتفاجئ بوجود شقيقه «غندوز ألب» بها، ويقرر أن يضع حد بخيانة شقيقه، حيث يطلب منه أن يحاسب على جلوسه في منصب الإمارة في غيابه، ثم يقف عثمان أمام الوزير علم شاه، الذي أعلن نفسه متمردًا ويضع سيفه في حلقه، بينما يضع استراتيجية لإنقاذ الشيخ أديب من يد رجال نيكولا.

ويحظى الجزء الثالث من مسلسل المؤسس عثمان، بنسب مشاهدات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة في الوطن العربي، حيث يتابع المسلسل قصة صعود مؤسس الدولة العثمانية والصعوبات والعقابات التي واجهها في سبيل تحقيق ذلك، ويأتي مشاركة مجموعة من نجوم الدراما التركية.