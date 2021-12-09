أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 74 وموعد عرضها على القنوات العربية

يبحث الجمهور عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 74، الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار عرض حلقاته السابقة، حيث بدأت أحداث الجزء السادس من أكتوبر الماضي ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف العام الجديد.

مواعيد عرض مسلسل عثمان الحلقة 74

عُرض مسلسل عثمان الحلقة 74 على قناة «ATV» التركية، مساء أمس، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الجديدة على عدد من القنوات العربية بعد ترجمتها، إذ تذاع على قناة «اليرموك» في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس، بتوقيت القاهرة على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم التالي.

وتذاع الحلقة على قناة «الفجر» الجزائرية في تمام الساعة الـ 10:30 من مساء الخميس بتوقيت القاهرة، وتعاد يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

جاءت أحداث الحلقة الـ 74 بينما تقوم الحرب بين المسلمين والصليبيين، وشن صلاح الدين حملة ضد جيش صليبي قادم، في جو مليء بالإثارة حول معرفة من سيفوز على الآخر، وما نتيجة هذه الحرب.

الحلقة الـ 75 من مسلسل «قيامة عثمان»

وبدأ جمهور مسلسل «قيامة عثمان» تداول البرمو الدعائي للحلقة الـ 75 عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي من المقرر إذاعتها على قناة «ATV» التركية، مساء الأربعاء المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما التركية على رأسهم بوراك أوزجيفيت، بجانب ما يقرب من 40 ممثلا آخرين من بينهم عائشة جول جوناي، إيمره باسالاك، أوزج تورار، وهو من تأليف محمد بوزداغ وإخراج أحمد يلماز.