موعد عرض مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 77 قبل عرضها

ينتظر عشاق الدراما التركية في العالم العربي عرض مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 77، مساء اليوم، على قناة «ATV» التركية، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي عددا من الأحداث المشوقة، وذلك بعد النهاية الحلقة الماضية حيث يعود «عثمان» مرة أخرى بعد نجاته من الموت المحقق، ولكن عودته لها تداعيات أخرى.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 77

يعرض مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان الحلقة 77، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة «ATV» باللغة التركية، وتتاح بعدها بساعات مترجمة على عدد من المواقع الإلكترونية منها «نوربلاي» بعد ترجمتها إلى العربية.

وتذاع الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على عدد من القنوات العربية في اليوم التالي، منها «الفجر» الجزائرية، حيث يذاع في الخميس من كل أسبوع على شاشتها في تمام الساعة العاشرة والنصف حسب توقيت القاهرة، وتعاد يوم الجمعة في تمام الرابعة عصرا، وتذيع قناة «اليرموك» الحلقة الجديدة من المسلسل على شاشتها في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتعاد الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.

قصة وأبطال مسلسل قيامة عثمان

وحقق مسلسل قيامة عثمان المؤسس عثمان نسب مشاهدات مرتفعة في الشرق الأوسط، وأصبح من أعلى أعمال الدراما التركية متابعة على خلال الفترة الأخيرة، ويستعرض المسلسل على مدار الموسم الثالث قصة «عثمان» مؤسس الدولة العثمانية والصراعات والحروب التي خاضها في سبيل إرساء قواعد الدولة، وبدأ عرض الموسم الأول من المسلسل في 2019 على مدار 27 حلقة، أما الموسم الثاني استمر عرضه من أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2021 على مدار 37 حلقة، وبدأ عرض الموسم الثالث في أكتوبر الماضي، وعرض منه حتى الآن 11 حلقة. ​

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التركية، من بينهم بوراك زجيفيت، ويلديز تشاغري، أوزجي توري، بوراك تشيليك، إركان أفجي وسرحات كيليش، من تأليف محمد بوزداغ وإخراج متين جوناي.