«التعليم»: حجب نتيجة من لم يسدد المصروفات الدراسية

بدأت الإدارات التعليمية إعلان تفاصيل جداول امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وانتهت غالبيتها من وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم، وهي أن تكون الأسئلة متنوعة وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وطلبت الإدارات من الموجهين تقارير رسمية تفيد بمستوى الطلاب والانتهاء من شرح المقررات الدراسية، حسبما أكدته مصادر لـ«الوطن».

مصدر: لا منع للطالب من أداء الامتحان لكن ستُحجب نتيجته

ونوهت المصادر إلى أنه تم التأكيد على جميع المدارس بعدم منع أي طالب من الامتحان خاصة غير المُسددين للمصروفات الدراسية، موضحة أن الإجراء الذين يتم تجاه هؤلاء الطلاب هو حجب نتيجتهم عقب إعلانها رسمياً من قبل الإدارات، منوهة إلى أن عدم سداد المصروفات الدراسية لا يمنع الطالب من دخول الامتحان لكن يحجب نتيجته.

وأضافت المصادر، أن حجب النتيجة هو إجراء معروف تجاه غير مسددي المصروفات الدراسية، لافتة إلى أن أسئلة الامتحانات متنوعة وتقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وتراعي الظروف التي مرت بها الأسر المصرية بسبب فيروس كورونا، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من الأنشطة التي أضافتها الوزارة في كل وحدة.

قوائم نهائية بأسماء الطلاب وتوزيعهم على اللجان

وأكدت المصادر على أن جميع المدارس كثفت من استعداداتها لعقد الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موضحة أنه يجري حاليا تعقيم جميع اللجان الامتحانية، وإعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب وتوزيعهم على اللجان بما يتوافق مع إجراءات مواجهة كورونا.

وبدأت المدارس اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري عقد امتحان المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والمخصص له 35 درجة، ويعتمد الامتحان على قياس المهارات التي اكتسبها الطلاب على مدار الفصل الدراسي في مختلف المقررات الدراسية.