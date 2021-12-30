«غرفة السياحة»: تصريح السفر وتلقي لقاح كورونا من شروط أداء العمرة

ألزم العقد الموحد الذي أعدته غرفة شركات السياحة، كصيغة تعاقدية بين المعتمر والشركة السياحية المنظمة لبرنامج العمرة، المواطنين المصريين الراغبين في أداء العمرة ممن ليسوا في السن القانوني للتجنيد بضرورة إحضار عدد من المستندات إلى الشركة المنفذة للبرنامج، حتى يتسنى لها التقدم لطلب الحصول على تأشيرة العمرة.

ويشمل العقد الموحد كل تفاصيل برنامج العمرة، من حيث موعد السفر، وسعر البرنامج، ووسيلة السفر، وغيره من الآليات الأخرى.

تصريح سفر من منطقة التجنيد

وألزمت غرفة شركات السياحة المعتمرين، من خلال العقد الموحد، بضرورة تقديم تلك المستندات كشريطة للتقدم لأداء مناسك العمرة:

1- تصريح سفر من منطقة التجنيد، طالما كان في سن التجنيد.

2- تصريح سفر إذا كان من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، أو عضو هيئة قضائية، أو رقابية، أو رئاسة الجمهورية، وكذلك الجهات التابعة لها ممن يستلزم عملهم إصدار تصريح سفر للخارج.

3- تلقي التطعيمات المقررة من الدولة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمملكة العربية السعودية الواقية ضد الأوبئة والأمراض، مثل فيروس كورونا ومتحوراته، والإنفلونزا بأنواعها، ووباء الحمى الشوكية المخية «الالتهاب السحائي»، وكذلك ما تطلبه الدولتان مصر والمملكة العربية السعودية من تطعيمات مختلفة معتمدة مطلوبة على نفقة الطرف الثاني.

المعتمر ليس له حقوق حال منعه من السفر لأي سبب

وأكدت غرفة شركات السياحة، خلال العقد، أن المواطن المسافر لأداء العمرة مسؤول مسؤولية تامة مادية وأدبية حال رجوعه ومنع سفره من مصر لأي سبب، أو رجوعه وعدم المملكة العربية السعودية لأي سبب كان (جنائي - تخلف سابق - منع سفر- أحكام قضائية – تصاريح سفر مطلوبة)، ومن ثم لا يحق له مطالبة الشركة بأي مبالغ مدفوعة منه كلها أو جزء منها على الإطلاق، وتكون ذمة شركة السياحة بريئة من أي مطالبات مادية أو أدبية جراء ذلك.