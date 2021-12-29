«السياحة» تصدر الضوابط المنظمة للعمرة.. أبرزها وثيقة تأمين بـ100 ألف جنيه  

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام، التي تقتصر علي أشهر رجب وشعبان ورمضان، موضحة أن شركات السياحة المصرية تبدأ في توثيق عقود وكالة العمرة بداية من 1 يناير وحتى 25 من الشهر ذاته.

وأوضحت أنه يجب على الشركات السياحية، الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة، فضلا عن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.

وأشارت إلى ضرورة التزام الشركات السياحية بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، وكذا تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأوجبت الضوابط، ضرورة التزام الشركات السياحية بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر، هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

وشددت على ضرورة وجود فريق طبي مصاحب لرحلات العمرة، على أن تتحمل غرفة شركات السياحة تكلفة سفر الفريق الطبي من الحجر الصحي المرافق لرحلة العمرة «ذهاب وعودة».

وثيقة تأمين بـ 100 ألف جنيه

وأشارت الضوابط إلى أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكون ملتزمة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي تغطي نفقات علاج المعتمر خلال تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحى المشار إليها عن 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية.

شهادة بخلو المسافر من الأمراض المزمنة

وأكدت الضوابط، أن الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل السفر لأداء مناسك العمرة، تتمثل في:

1- وجوب تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية «لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر»، وذلك وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان.

2- وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد بخلوه من أي أمراض مزمنة.

3- ضرورة إجراء المعتمر تحليل PCR قبل سفره بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.

4- توقيع المعتمر إقرار باطلاعه على كافة الاشتراطات الصحية المقررة من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على أن يكون هذا الإقرار شاملاً البيانات التفصيلية للمعتمر، حتى يتسنى لوزارة الصحة والسكان متابعته عند العودة إلى البلاد من خلال مكاتب الصحة والغرف الوقائية.

كما أكدت الوزارة أن كافة المسافرين للعمرة عليهم إجراء تحليل PCR قبل السفر إلى مصر بـ 72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة في المملكة العربية السعودية طبقًا للبيان المرسل من المملكة العربية السعودية، على أن تتحمل غرفة شركات السياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.

وأشارت إلى ضرورة إجراء المعتمر اختبار ID Now COVID-19 Test، عند الوصول إلى المنافذ المصرية من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتواجدة بالحجر الصحى في هذه المنافذ، على أن تتحمل تكلفة إجراء هذا الاختبار الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة، ويخضع المعتمر للمتابعة من قبل وزارة الصحة والسكان بعد وصوله لمدة 14 يومًا في محل سكنه المذكور بالبيانات الواردة بالإقرار الموقع من المعتمر قبل السفر.

ساعة ذكية للمعتمرين

وشددت على تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن ما يلي:

- كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر «تاريخ السفر ـ تاريخ العودة ـ فندق الإقامة بمكة المكرمة ـ فندق الإقامة بالمدينة المنورة ـ سعر البرنامج»، وذلك وفقًا لما تم إدراجه على البوابة، فضلاً عن التسلسل الزمني للبرنامج، ومواعيد التحركات، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

وأوضحت السياحة، أن أقصى مسافة بين سكن المعتمرين والحرم المكي، عبارة عن 3000 متر، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج Google earth، وفي حالة زيادة المسافة على 1250 مترا، يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يُلِزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام، وفي حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية على أن يكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت أن مقرات الفنادق تكون على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقًا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية، شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.

ويكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقًا لتعليمات السلطات السعودية، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية الراهنة.