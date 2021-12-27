850 شركة سياحة تسجل بياناتها استعدادا لتنظيم العمرة

بدأت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية منذ أمس الأول السبت تلقي بيانات شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة لهذا العام، وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة أن عدد الشركات التي سجلت بياناتها على الموقع الإلكتروني للغرفة كأحد الإجراءات اللازمة لتنظيم العمرة بلغ حتى الآن بلغ 850 شركة سياحة، لافتا إلى أن آخر موعد لتسجيل الشركات بياناتها على الموقع هو يوم الأحد 2 يناير 2022.

تحديد موعد توثيق عقود العمرة بعد صدور الضوابط

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الغرفة لم تحدد حتى الآن موعد توقيق الشركات السياحية عقود وكالة العمرة، كاشفا أن توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكالات السعودية لن تبدأ قبل صدور الضوابط المصرية المنظمة للعمرة، وأن وزارة السياحة والاثار لم تعلن الضوابط المنظمة للعمرة حتى الآن.

ومن جهته طالب أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، شركات السياحة بتوخي الدقة أثناء إدراج البيانات حرصا على عدم ظهور أي عقبات مستقبلا نتيجة الخطأ في إدخال البيانات، موضحا أن على الشركة الدخول على موقع الغرفة وتبويب «بيانات خاصة»، لملء البيانات المطلوبة، حتى تتمكن الغرفة من موافاة وزارة السياحة بتلك البيانات في أسرع وقت.

توثيق عقود وكالة العمرة إلكترونيا

وأشار «عمارة» إلى أن هذا العام 2021 سيشهد لأول مرة اعتماد عقود وكالة العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين إلكترونيا بنظام PDF، عبر البوابة المصرية للعمرة، حيث تدرج الوكالات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركة سياحة مصرية بيانات الشركة المصرية في الخانات المخصصة لذلك في العقد. وتابع أمين غرفة شركات السياحة قائلا إن الوكالات السعودية ستضيف عقد الوكالة مع شركة السياحة على البوابة المصرية للعمرة، والعقد سيتضمن توقيع وخاتم الوكالة السعودية، وكذا اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية.