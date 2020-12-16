السبت.. تسليم وحدات الإسكان البدوي بجنوب سيناء لمستحقيها

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تسليم وحدات الإسكان البدوي بوادي الطور وقرية الجبيل التابعين لمدينة طور سيناء لمستحقيها يوم السبت المقبل، بواقع 60 سكنا بدويا بقرية وادي الطور، و60 وحدة إسكان بدوي بقرية الجبيل.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى بتعديل بعض البنود والضوابط الخاصة بالتقدم لطلب وحدات سكنية بديلة بالمناطق السكنية العشوائية " الرويسات" التابعة لمدينة شرم الشيخ، خاصة أنه كانت تضم بعض الشروط المجحفة، والتي تعيق التقدم بطلبات لتلك الوحدات، وذلك لسرعة تسكين الوحدات البديلة وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تعديل شرط أن يكون المتقدم من المقيمين بالمحافظة، يمكن للمواطن أن يثبت ذلك بأي طريقة بإفادة من العمل الخاص من خلال التأمينات، أو إثبات التحاق أبنائه بأي مدرسة من مدارس المحافظة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وبخصوص المستندات الدالة علي تمتع المواطن بالجنسية المصرية، قال المحافظ إنه على المواطن إثباتها بصورة بطاقة الرقم القومي، والاكتفاء بموافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، طبقًا للتعاقد على الإسكان الاقتصادي.

وأشار إلى أنه جرى إلغاء بند "ألا يكون المتقدم من العاملين بالدولة هو أو زوجته "حكومة، قطاع عام، إدارات مركزية، شرطة أو قوات مسلحة، خدمات بالمحافظة".

وبالنسبة لشرط "ألا يكون المتقدم قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية، سواء بالتقنين أو غيرها من الطرق وكذلك ألا يكون قد تقدم بطلب لتقنين وضع اليد بالمحافظة وفي الحالة الأخيرة يخير المتقدمين الاستمرار في تقنين وضع اليد أو الوحدة البديلة بالرويسات، وجرى التعديل "بألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له بالمحافظة من خلال التقنين بغرض السكن أو تقدم بطلب تقنين وضع اليد بالمحافظة وفي الحالة الأخيرة يخير المتقدم بين الاستمرار في تقنين وضع اليد أو الوحدة السكنية البديلة بالرويسات" أي جرى إلغاء بند الحصول على وحدة سكنية من قبل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي التي ترأسها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء.