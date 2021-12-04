مدرسة نويبع الثانوية الصناعية تدخل الخدمة بتكلفة 16 مليون جنيه (صور)

أعلن المهندس حمودة نعمان، مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بمدرسة نويبع الثانوية الصناعية بمدينة نويبع، والتي تعتبر صرح تعليميا كبيرا يغطي احتياجات طلاب خليج العقبة في مجال التعليم الصناعي.

وأوضح أنه تم إنشاء المدرسة على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة 16 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المدرسة مرة بفترات توقف بسبب جائحة كورونا، لكن تم تسريع وتيرة العمل بها تنفيذا لتوجيهات اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

12 فصلا و4 ورش

وقال مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، إن مدرسة نويبع الثانوية الصناعية أنشئت علي مساحة 10 آلاف متر مربع، وهي مدرسة ضخمة تسع لنحو 1000 طالب وطالبة، موضحا أن المدرسة عبارة عن مبنى مستقل يضم 12 فصلا دراسيا، ومساحة الفصل 40 مترا مربعا، والمبنى مكون من طابقين، ويضم كل الفصول.

ويضم المبنى الثاني 4 ورش، مساحة كل منها تتعدى 80 مترا، وهو مستقل عن مبنى الفصول، والمدرسة مزودة بحمامات خاصة للمدرسين والطلاب والطالبات، إضافة إلى ملاعب رياضية متنوعة الاستخدام.

انتقال الطلاب للمدرسة

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جري استلام مدرسة نويبع الثانوية الصناعية من هيئة الأبنية التعليمية بعد انتهاء المشروع، ونُقل الطلاب إليها الأسبوع الماضي.

وتابع أن المدرسة تخدم أهالي نويبع وطابا في مجال التعليم الفني، موضحا أن جنوب سيناء تضم 19 مدرسة للتعليم الفني تضم 3250 طالبا وطالبة، وقدم «عقل» الشكر إلي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الداعم الأول في هذا المجال، حيث شهدت المحافظة إنشاء أكثر من 20 مدرسة جديدة تغطي المدن والوديان البعيدة.