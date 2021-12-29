مؤسسة حياة كريمة تطلق قافلة طبية لأهالي أسوان

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت مؤسسة حياة كريمة اليوم الاربعاء ، قافلة طبية لأهالي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان بالتعاون مع جامعة اسوان وتحت رعاية الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفيات بالجامعة وبحضور الدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياة كريمة وعدد المتطوعين من الشباب.

قوافل قرية غرب سهيل

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة في بيان، أن القافلة جاءت استجابةً لمطالب أهالي قرية غرب سهيل بحاجتهم لقوافل طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث تم علي الفور تنسيق القافلة الطبية التخصصية للرمد اليوم الاربعاء وتستمرة لمدة يومين.

وتوفر القافلة الكشف المجاني من قبل أساتذة الرمد بمستشفي جامعة أسوان و كلية الطب لجميع الخالات و توفير الأدوية الازمة وتحويل الحالات الي مستشفي الجامعة لاستكمال الفحوصات و اجراءات العمليات اللازمة للمرضي مجانًا.

توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وقت الأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات الجمهورية.