السعودية وأمريكا والسودان على قائمة كبار مستوردي الغذاء المصري في 2021

تصدرت أسواق السعودية والولايات المتحدة والسودان، قائمة الأسواق الأكثر استيرادا لمنتجات الغذاء المصري، خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، واحتلت الرياض المركز الأول، كأكبر مستورد للغذاء المصري، بقيمة بلغت 282 مليون دولار، تلتها أمريكا بقيمة 205 ملايين دولار، وبنمو 24% على أساس سنوي.

«السودان» يستورد منتجات غذائية من مصر بقيمة 186 مليون دولار

وكشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن شراء السودان لمنتجات غذاء مصرية بقيمة 186 مليون دولار، ونسبة نمو 187%، تلتها ليبيا بقيمة 181 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

صادرات «الأردن» من الأغذية المصرية تنمو بـ10%

وأظهر التقرير، أن الأردن كان ضمن قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا للمنتجات المصرية بقطاع الغذاء، حيث استوردت بقيمة 171 مليون دولار، محققة نسبة نمو 10%.

واستورد المغرب، منتجات بقيمة 163 مليون دولار لحقق نسبة نمو 96%، تلاها الجزائر التي استوردت بقيمة 142 مليون دولار ونسبة نمو 4%، ثم فلسطين بقيمة 128 مليون دولار ونسبة نمو 39%.

انكماش الصادرات الغذائية المصرية إلى اليمن بـ13%

ورغم وجودها ضمن مجموعة الدول العربية الأكثر استيرادا للغذاء المصرية، تراجعت قيمة الصادرات المصرية من القطاع إلي أسواق اليمن بنسبة 13%، غير أنها استوردت بقيمة 127 مليون دولار، بينما جاءت سوريا فى المركز العاشر بقيمة 123 مليون دولار، و نسبة نمو 61% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

السودان الأعلى استيرادا للأغذية المصرية.. والمغرب الأكثر نمواً

وبحسب التقرير، كانت الأسواق السودانية على رأس الأسواق التي حققت أعلى زيادة في وارداتها من الغذاء المصري، خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالى، حيث بلغت قيمة الزيادة 87 مليون دولار، كما كانت المغرب ضمن القائمة الأكثر نموا أيضا، بزيادة في القيمة بلغت 80 مليون دولار، ثم سوريا التي استوردت بزيادة قدرها 46 مليون دولار، وكذلك فلسطين التي بلغت قيمة الزيادة لديها 36 مليون دولار، و ألمانيا 30 مليون دولار، و ليبيا 29 مليون دولار، ثم روسيا 21 مليون دولار، و لبنان 20 مليون دولار.

«برزي»: نسعى لتكثيف البعثات التجارية وغزو أسواق جديدة

وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الغذائية، إنَّ المجلس يسعى الفترة المقبلة لتكثيف البعثات التجارية لعدد من الأسواق الهامة، والعمل على فتح أسواق جديدة من أجل تحقيق مستهدفات أكبر خلال العام 2022.

الصادرات المصرية تتغلب على الظروف العالمية وتواصل النمو

وأوضح «برزي»، أنَّ أداء الصادرات المصرية كان إيجابيا للغاية خلال العام الجاري، رغم الظروف التي مرت بها الأسواق العالمية نتيجة أزمة انتشار فيروس «كورونا» والإغلاقات التي تسببت في التأثير على بعض الأسواق التقليدية.