روسيا: دواء بلازما الدم المضاد لكورونا ينجح في اجتياز التجارب السريرية

أفاد بيان صادر عن شركة روستيك الروسية، بأن دواء «كوفيد- جلوبولين» المضاد لفيروس فيروس كورونا، والمستند إلى بلازما الدم في فترة النقاهة، اجتاز بنجاح تجارب سريرية، وحصل على شهادة دائمة من وزارة الصحة الروسية.

التجارب أكدت قدرة الدواء على تحييد فيروس كورونا

وذكر البيان الذي نقلته وكالة انباء تاس الروسية، أن ملية التطوير التي تقوم بها شركة ناسيمبيو القابضة، لصالح شركة روستيك الحكومية الروسية، أثناء التجارب السريرية، أكدت فعاليته وسلامته وقدرته على تحييد فيروس كورونا.

ووفقا لنتائج التجارب، حصل دواء كوفيد- جلوبولين، على شهادة تسجيل دائمة من وزارة الصحة الروسية، ويجرى العمل على تطويره، على أساس بلازما الدم، للأفراد المصابين بـ«كوفيد- 19»، وتحتوي على أجسام مضادة للفيروس.

الدواء يمنع تطور المرض ويساعد في مكافحة العدوى

وأوضحت المؤسسة الحكومية أن تناول الدواء يمنع المرض من أن يتخذ شكلا أكثر خطورة ويساعد في مكافحة العدوى.

ووفقا لروستيك، فإنه بعد دراسة مقارنة مزدوجة التعمية، في 7 من كل 10 مرضى يتلقون «كوفيد- جلوبولين»، كجزء من العلاج الشامل، انخفض خطر الإصابة بنوع أكثر خطورة من المرض.

كان الدواء هو الأكثر فعالية في المراحل الأولى من المرض. وفي 70% من الحالات، منع العلاج تطور مثل هذه المضاعفات مثل عاصفة السيتوكين، والفشل الكلوي، ومضاعفات الانصمام الخثاري وتطور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وتلف الرئتين الواسع أو تفاقم الأعراض السريرية.