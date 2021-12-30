كورونا يهدد حفلات رأس السنة.. إلغاء 3 فعاليات ومنع الوقوف بحفل «عمرو دياب»

مازال فيروس كورونا يلقي بظلاله المظلمة على الساحة الفنية، في الوقت الذي يستعد فيه نجوم الغناء في الوطن العربي لإحياء حفلاتهم تزامنا مع بداية العام الجديد وفترة الأعياد، وتسبب حتى الآن في إلغاء عدد من الحفلات سواء بسبب إصابة فنانين بالفيروس التاجي أو بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة تفشي الفيروس.

بسبب كورونا إلغاء حفلات فارس كرم وشيراز في لبنان

وكشف الفنان اللبناني فارس كرم خلال تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو ما تسبب في إلغاء كافة ارتبطاته الفنية خلال فترة احتفالات رأس السنة، وهو نفس الأمر بالنسبة للمغنية اللبنانية شيراز التي كان من المقرر أن تحيي حفلين في لبنان ولكنها اعتذرت عنهما بسبب إصابتها بالفيروس التاجي، وفقا لما أعلنته عبر حسابها على «إنستجرام»، وهو ما تسبب في سوء حالتها النفسية على حد تعبيرها.

تأجيل حفل هاني شاكر في رأس السنة بسبب كورونا

وعلى الجانب الآخر، أعلن الفنان هاني شاكر تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إحياءه في ليلة رأس السنة، بالرغم من بيع جميع التذاكر، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، والتي تمنع إقامة حفلات في قاعات مغلقة، وذلك وفقا لما نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الحفل الجديد.

إلغاء فئة الوقوف في حفل عمرو دياب

وفي المملكة العربية السعودية، تقرر إلغاء فئة الوقوف في حفل الفنان عمرو دياب المقرر إقامته الليلة، ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي في الحفل وفقا لما أعلنته الشركة المنظمة في بيانها المنشور على «تويتر»، على أن يتم استرجاع قيمة التذاكر بحسب الآلية المتبعة من الشركة.