خالد الجندي: «مسامح كل من شتمني بمناسبة السنة الجديدة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قليل من العباد يتبعون فضيلة الشُكر، بحسب النص القرآني «وقليل من عبادي الشكور»، وهؤلاء لا يرون إلا النعم الظاهرة مثل الزوجة والأولاد، لكن هناك نعما خفية لا يراها الإنسان، مُبينا أن البعض يقول إن السنة الماضية حدثت فيها أمور سيئة رغم أن كل حدث من أحداث الدنيا فيه جوانب كثيرة بعضها سئ وبعضها حسن.

وتابع «الجندي» قائلا: «في نهاية العام نقول لأي واحد أذانا أو ظلمنا أو ضايقنا: نعفو ونصفح.. والله مسامح كل واحد خاض في عرضي أو شتمني أو تطاول عليا، غفرالله لكم جميعا وعفا الله عنكم جميعا وبارك الله فيكم جميعا، ولا حوسبتم عما قلته، وعفا الله عنا وعنكم تقربا لله وابتغاءا لمرضات الله عزوجل».

الإخلاص تجريد للإحساس عن متابعة الناس

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن الإخلاص هو تجريد الإحساس عن متابعة الناس، مُبينا أن النبي محمد دعا الناس إلي محاسبة أنفسهم قبل أن يحاسبوا يوم القيامة وأن يهتموا بأمورهم بشكل أكبر.

تفسير «من رأى منكم منكراً»

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجيل الماضي لم يدخل على الأمهات فيجدهن ممسكات بالهاتف المحمول لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تسرق الوقت، لافتا إلى أن النبي محمد قال إنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا ينطبق على من في يدهم السُلطة وأما من يغير المنكر بلسانه فهم الوعاظ والمُصلحين ومن يغيره بقلبه وهذا أضعف الإيمان فيعني ترك المكان الذي يتم فيه المنكر.

وتابع: «يعني أنت لو قاعد على طاولة فيها خمور شُربت أو لم تُشرب فأنت واخد وزر شُرب الخمر، ولو أنت قاعد وسط الملحدين فأنت مثلهم، ولو قاعد وسط ناس بتتكلم في الأعراض فأنت مثلهم».