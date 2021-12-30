حقيقة اكتشاف بترول في الفيوم يتخطى دول الخليج: شائعات عارية من الصحة

تداول عدد كبير من وراد مواقع التواصل، شائعة حول اكتشاف بحر من البترول في محافظة الفيوم، مشيرين إلى أن هذه الكمية التي اكتشافها ستغني مصر وتجعلها من الدول المصدرة للنفط، وأن حجم الاحتياطي في هذه المنطقة أكثر من الاحتياطي الخاص بدول الخليج.

مصدر حكومي مسؤول: ما جرى تداوله غير صحيح ولا يعدو كونه «كذبة نهاية العام»

وقال مصدر حكومي مسؤول، إن ما يجري تداوله بشأن حقل نفط الفيوم، غير صحيح بالمرة، وإنها شائعات عارية تماما عن الصحة، وأن هذا لم يحدث، ولم يجر الإعلان عنها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا كان مثل هذه الاحتياطيات فكيف يتم الإعلان عنها دون أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عنها.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله، من قبل بعض الأشخاص هو بمثابة كذبة نهاية العام، ولا يمكن أن يكون صحيحاً مالم يتم إصداره من جهة رسمية وحكومية.

تحذيرات بضرورة تقصي الحقائق وعدم الانجراف وراء الشائعات

وشدد على ضرورة تقصي الحقائق، وعدم الانجراف وراء هذه الشائعات وعدم تداولها مالم يتم إصدارها من جهه رسمية، مؤكدا أن وزارة البترول تعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاج الخاص بها والعمل لاكتشاف حقول بترول وغاز جديدة والتي يتم الإعلان عنها فور اكتشافها.