لجنة كورونا: «مولنوبريفير» أثبت فاعلية ضد أوميكرون.. وتصدينا لـ4 موجات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر استطاعت التصدي لأربع موجات من فيروس كورونا بفضل اهتمامات القيادات السياسية والصحية بالدولة، بالإضافة إلى دور الأدوية التي وفّرتها الشركات المصنعة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن أقراص «مولنوبريفير» أثبتت فاعلية ضد «أوميكرون» أحدث متحورات فيروس كورونا.

حسني: كورونا ليس وليد الصدفة

وأضاف «حسام حسني»، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي «جائحة كورونا.. بين حتمية الواقع وتطلعات المستقبل»، الذي تنظمه شركة «هوكستر» للصناعات الدوائية، لعرض تفاصيل أول دواء فموي يعالج فيروس كورونا، أن كورونا ليس وليد الصدفة وإنما نتيجة عدة تطورات حدثت على الفيروس منذ انتقالها من الخفاش إلى الإنسان، وهذا الفيروس أثر على جميع قطاعات العالم.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن فيروس كورونا يسبب العديد من الأعراض الجانبية في الصدر وسط الأبحاث، مشيرًا إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا جرى رصد أول حالة مصابة بفيروس كورونا لمواطن مصري قادم من صربيا.

وأوضح «حسني» أنه مع استمرار فيروس كورونا ظهرت متحورات له، وهذه المتحورات تصاحبها عدة تغييرات في الأعراض أو المضاعفات، وكان آخر المتحورات التي ظهرت على الفيروس «أوميكرون»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بروتوكول علاج للشفاء من المرض، موضحًا أن هناك عدة بروتوكولات علاجية وفقا للحالات المصابة.

وأشار إلى أن كل البروتوكولات التي أعلنتها اللجنة العلمية تصنع محليًا في المصانع المصرية.

حسني: أقراص مولنوبريفير حصلت على الموافقة من هيئة الدواء الأمريكية

وأكد رئيس اللجنة العلمية أن أقراص مولنوبريفير حصلت على الموافقة من هيئة الدواء الأمريكية، وأن هذه الأقراص حلم لأطباء الأمراض الصدرية التي تقلل من مخاطر فيروس كورونا، منوهًا إلى أن هناك العديد من الدول تستخدم أقراص مولنوبريفير، موضحًا أن هذه الأقراص أثبتت فاعلية ضد متحور أوميكرون.

في سياق متصل، كشف الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات السابق، أن مع ظهور جائحة كورونا كانت هناك حاجة لبعض الأدوية التي تقلل من مضاعفات كورونا مثل «الزنك - فيتامين سي»، وجرى توفيرها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والشركات المصنعة مع اللقاح.

العزبي: الصحة والتعليم العالي واجهتا كل أزمات جائحة كورونا

وقال خلال مشاركته في مؤتمر «جائحة كورونا بين حتمية الواقع وتطلعات المستقبل»، إن هناك هناك دورًا مهمًا لهيئة شراء الدواء الموحد وحرصها على توفير جميع الأدوية، مضيفا أن وزارتي الصحة والتعليم العالي تصدتا لكل الأزمات المتعلقة بجائحة كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن لجنة مكافحة فيروس كورونا كان لها دور كبير في توعية المواطنين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تشجيع جميع الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح وتشجيعهم من أجل الوصول إلى مناعة القطيع.

وأضاف «عقبة» خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي إن جهاز المناعة يعتبر حائط الصد الأول للوقاية من الإصابة بأي فيروسات بصورة عامة، خاصة «فيروس كورونا أو الإصابة بنزلات البرد الموسمية»، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع اللقاحات لحماية المواطنين من مضاعفات كورونا.