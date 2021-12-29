نصائح «الصحة» لمصابي كورونا في العزل المنزلي: أبرزها تهوية الغرف ونظافتها

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمرضى فيروس كورونا أثناء فترة العزل المنزلي، لتجنب مضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أو إحدى متحوراته التي طرأت على الفيروس منذ انتشاره.

وأعلنت وزارة الصحة، أن العزل المنزلي مرتبط بعدة نصائح يجب الالتزام بها وخاصة في حالة عدم الحصول على اللقاح الذي يقلل من خطورة مضاعفات كورونا من آثار جانبية عقب الإصابة بعدوى كورونا.

وأكدت الوزارة، أنه يجب تغيير كمامة المريض المصاب بكورونا يوميًا، ويفضل أن يكون من في خدمته شخصا غير مصاب بكورونا على الأ يكون شخصا مُسنا حتى لا يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا والتقاط العدوى.

ونصحت الصحة بقياس درجة حرارة المريض باستمرار، على أن تكون غرفة المريض الموجود في العزل المنزلي بقدر الإمكان ذات نسب عالية من التهوية، وأن تستخدم أدوات الطعام البلاستيكية لمرة واحدة فقط، لضمان عدم انتقال العدوى.

من الصحة للمواطن: اتصل على 105 لأي استفسار عن إصابات كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاتصال على الخط الساخن «105» حال الاستفسار حول أي تساؤلات عن العزل المنزلي أثناء الإصابة بفيروس كورونا، أو الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى توضيح كافة الأمور المتعلقة بفيروس كورونا.

وشددت الصحة على المواطنين، أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لنجنب العدوى وخاصة خلال احتفالات أعياد الميلاد «الكريسماس»، وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة»، مؤكدة ضرورة الحفاظ على مسافة متر عند دخول شخص آخر إلى الغرفة الموجود بها المريض.