اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مدة ظهور أعراض أوميكرون تصل لـ15 يوما

بعد إعلان وزارة الصحة، أمس الجمعة، في بيانها، ظهور 3 حالات إيجابية من متحور أوميكرون الجديد، وبدأ البعض يبحث عن الأعراض الخاصة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا والمدة التي يستغرقها في الظهور.

أعراض أوميكرون لا تختلف عن كورونا

وكشف مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدة الزمنية التي يستغرقها متحور أوميكرون في الظهور على جسم الإنسان تتراوح من 3 أيام إلى 14 يوما وهي المدة الزمنية التي يستغرقها جسم الإنسان في حالة الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع المصدر: «أعراض متحور أوميكرون لا تختلف عن أعراض فيروس كورونا التي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وسيلان في الأنف واحتقان في الزور وكذلك تكسير في عضلات الجسم».

اللقاح لا يعطي مناعة تصل إلى 100%

وأكد، أن أعراض أوميكرون تكون أقل حدة ولكنه سريع الانتشار فقط، لافتا إلى أن أعراضه تكون بسيطة خاصة مع المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا ولديهم مناعة من خلال الأجسام المضادة التي كونها اللقاح داخل الجسم، لذلك على المواطنين سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأضاف المصدر اللقاح لا يعطي مناعة تصل إلى 100% ولكن هناك فعالية ومناعة بنسبة كبيرة تقي من خطر الإصابة بفيروس كورونا وكذلك التحورات التي تطرأ على الفيروس من حين إلى آخر، موضحا أن اللقاحات عنصر مهم في خفض معدلات الإصابة بالفيروس وكذلك هي طوق نجاة من الوفيات التي تحدث بسبب فيروس كورونا.

اكتشاف 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي لها اكتشاف ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون في مصر، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.