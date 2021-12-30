متابعات ميدانية من «حياة كريمة» لمشروعاتها بالمنوفية.. مجمعات خدمية

أوضحت مؤسسة «حياة كريمة»، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية داخل محافظة المنوفية، من خلال إجراء اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية داخل مركز الشهداء من أجل تفقد مشروعات المبادرة.

نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في المنوفية

وكشفت المؤسسة عن المشروعات التي تم تفقدها، ونسبة لتنفيذ بها، كالآتي:

1- تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة في قرية شمياطس بنسبة تنفيذ 96%.

2 - تفقد الأعمال الإنشائية لعمارتين سكنيتين في قرية دراجيل على مساحة 2200 متر مربع، بإجمالي 16 وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن كريم» لتوفير سكن لائق للأسر الأولى بالرعاية للارتقاء بمستوي جودة الحياة المعيشية.

3 - كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب ساحل الجوابر بنسبة تنفيذ 85%.

4 - تابع محافظ المنوفية أعمال مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية والصحية الجاري تنفيذها داخل قرية ساحل الجوابر بنسبة تنفيذ 80 %.

5 - يقام المجمع الخدمى على مساحة 750 مترا مربعا، ويضم العديد من الخدمات «وحدة محلية، مركز نموذجي، سجل مدني، وحدة إجتماعية، خدمات البريد، الشهر العقارى، تموين».

6 - يقام المجمع الزراعي على مساحة 370 مترا مربعا، ويضم وحدة زراعية وبيطرية وتعاون زراعي وبنك تنمية وإئتمان زراعي.

7 - تفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة معالجة صرف صحي بدراجيل ومن المقرر انتهاء الأعمال فى يونيو 2022، وسيخدم المشروع 50 ألف نسمة داخل قرى دراجيل وشمياطس وكفر الجمالة.

8 - جاري العمل في مشروع الصرف الصحي المتكامل بدراجيل، ومن المقرر انتهاء الأعمال في شهر مارس 2022.

9 - اختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال التشطيبات والتجهيزات داخل المجمع الخدمى وكذلك أعمال التأسيس في المجمع الزراعى وأيضاً مبنى الإسعاف في قرية دراجيل بالشهداء.