حياة كريمة: إنشاء 1100 فصل دراسي داخل قرى المبادرة الرئاسية

كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن عدد الفصول الدراسية التي تم إنشائها داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منذ بداية عملها وحتى الآن.

إنشاء 1100 فصل دراسي من خلال مبادرة «حياة كريمة»

وأكدت مؤسسة «حياة كريمة»، أنه تم إنشاء عدد 1100 فصل دراسي، داخل مختلف القرى التابعة للمبادرة، وتستوعب هذه الفصول عدد 4400 طالب، سواء ضمن المدارس التي تم إنشائها جديدة، أو ملحقات لمدارس حالية.

«حياة كريمة»: تطوير 16 ألف منزل داخل قرى المبادرة الرئاسية

وكانت مبادرة «حياة كريمة»، كشفت في منشور سابق لها، عن إجمالي عدد المنازل التي تم تطويرها منذ بداية المبادرة الرئاسية وحتى الآن، والتي بلغت 16 ألف منزل، تم تطويرهم ورفع كفاءتهم عن طريق تركيب أسقف، مع توصيل الصرف الصحي والمياه وذلك داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشروعات «حياة كريمة» في مركز الحسينية بالشرقية

وفي سياق آخر، كانت مؤسسة «حياة كريمة»، أوضحت سابقاً من خلال صفحتها على موقع «فيس بوك»، عن عقد الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، اجتماعا مع مختلف منسقي مؤسسة «حياة كريمة»، داخل محافظة الشرقية، من أجل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية داخل مركز الحسينية.

وأكدت «حياة كريمة»، أن مشروعات مركز الحسينية بلغ عددها 658 مشروعا، وخلال الاجتماع تم عرض نسب التنفيذ في المشروعات الجاري العمل بها، ووصلت النسب فيها إلى 65%؜.

وأوضحت أنه تم الانتهاء أيضا من عدد 118 مشروعا على النحو التالي:

- عدد 55 مشروع مياه شرب.

- عدد 39 مشروع صرف صحي.

- عدد 15 مشروعا في الأبنية التعليمية.

- عدد 3 وحدات إسعاف.

- عدد 6 مشروعات تبطين ترع.