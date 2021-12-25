مشروعات «حياة كريمة» في الإسكندرية: منها وحدة صحية ومحطة مياه «صور»

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن آخر مشروعاتها ونسب التنفيذ داخل محافظة الإسكندرية، في إطار متابعة المبادرة للمشروعات التي تعمل عليها في نطاق قرى برج العرب، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» داخل برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» في برج العرب بالإسكندرية

تتابع مؤسسة حياة كريمة مشروعاتها داخل محافظة الإسكندرية وهي كالتالي:

1 - إنشاء مجمع خدمات أبو صير.

2 - تنفيذ شبكة انحدار محطة معالجة أبو صير.

3 - إنشاء وحدة طب الأسرة أبو صير.

4 - بناء محطة المياه في الكيلو 38.5 أبو صير.

5 - بناء مدرسة في الكيلو 85 السلام الساحلي، ومدرسة المأمون.

وفي سياق آخر، كانت مؤسسة «حياة كريمة» قد أوضحت إطلاقها للعديد من القوافل الخاصبة بها، وهي المُحملة بمختلف المواد الغذائية الأساسية على المواطنين في مختلف محافظات الصعيد، وذلك في إطار التعاون بين «حياة كريمة» مع بنك الطعام المصري من أجل توزيع 7 آلاف كرتونة من المواد الغذائية الأساسية على العديد من أهالي محافظتي قنا وأسوان.

وأضافت «حياة كريمة» أن القوافل توجهت مؤخراً إلى محافظة قنا، وبدأت فرق العمل الميداني داخل المؤسسة جهودهم على الأرض في توزيع 5 آلاف كرتونة من المواد الغذائية بمحافظة قنا، وتم توزيعها على مختلف قرى مركز الوقف داخل المحافظة.

حياة كريمة: توزيع ألفي كرتونة مواد غذائية في قنا

وأكدت «حياة كريمة» أنه تم توزيع ألفي كرتونة داخل قرية المراشدة، بالإضافة إلى تخصيص 1200 كرتونة من المواد الغذائية لقرية الوقف، مع توزيع عدد ألف كرتونة من المواد الغذائية لأهالي قرية قلمينا، وأيضاً تخصيص العديد من الكراتين المحملة بالمواد الغذائية لصالح أهالي كل من قرى العبل والحمودي في محافظة قنا.