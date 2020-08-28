داوود عبدالسيد: نور الشريف من أكثر الفنانين المثقفين فلم يكن مجرد نجم

قال المخرج داود عبدالسيد، إن رحلته الفنية بدأت مع الفنان الراحل نور الشريف، مضيفًا أن أول فيلمين أخرجهما هما "الصعاليك" و"البحث عن سيد مرزوق".

وتابع "عبدالسيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة": "لم يكن مجرد نجم كبير، لكنه كان الأفضل في هذا الوقت، وفي نفس الوقت كنت أخرج الفيلم الأول لي، وهو ممثل محترف ويعرف حدود أطراف الأعمال الفنية".

وأوضح: "من أكثر الممثلين الذين عرفتهم ثقافةً، وكان يقرأ بين الشوتات، ولو شارك في الإخراج فإنه سيكون متمرسًا، وكان يعشق المهنة وكل التفاصيل الخاصة بها".

وأشار، إلى أن الفنان الراحل ينتمي إلى جيل ذهبي على رأسهم عادل إمام ومحمود عبدالعزيز وغيرهما، لافتًا إلى أن العلاقة بينهما لم تكن طبقية ولم يكن هناك فرق أي مشاكل بينهما، وبخاصة أنهما ينتميان إلى نفس الجيل.