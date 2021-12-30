زوجة داوود عبد السيد: عقله وأخلاقه سر حبي له.. وطارق الشناوي سبب زواجنا

قالت الكاتبة الصحفية كريمة كمال زوجة المخرج داوود عبدالسيد، إنها تعرفت على زوجها في عام 1984 عن طريق الناقد الفني طارق الشناوي: «كنت أصدرت كتابا في هذا التوقيت بعنوان السرايا الصفراء، وقرأ داوود الكتاب، وتناقش مع طارق بشأنه».

اللقاء الأول بسبب الناقد طارق الشناوي

وأضافت «كمال»، خلال تصريحات مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «CBC»، أن طارق أخبره بأنه سيجعله يلتقيها لمناقشة الكتاب: «داوود كان يقوم بمونتاج فيلم الصعاليك، وكان قادما من منطقة الهرم، والتقينا أكثر من مرة للنقاش في العمل، وطلب مني قراءة سيناريو كتبه باسم الوباء، وكان رائعًا للغاية، وأعجبني بشدة».

وتابعت زوجة المخرج داوود عبدالسيد: «أكثر ما لفت نظري في داوود، عقله وأخلاقه، فهو يمتلك عقلا شديد التميز، ويتميز بالاختلاف في طريقة التفكير وتناول الأمور، كما أنه إنسان شديد الرُقي، وهو ما جعلني أحبه، ثم أتزوجه».

دائم القراءة والكتابة

وأردفت، زوجها كان دائم القراءة وكتابة السيناريوهات، وفي السنوات الأولى للزواج كان يكتب طول الليل، ويتحدث معها فيما كتبه: «استمر لفترة طويلة يكتب بنفس الوتيرة، ولم يكن ما يكتبه يتم إنتاجه بسبب ظروف السوق».

وأكدت: «كانت بداية تعارفنا أثناء منتجة الصعاليك، وكان أول بعدها بـ5 سنوات، حيث صوّر فيلم البحث سيد مرزوق، وبعدها أخرج فيلم الكيت كات، الذي عُرض قبل فيلم سيد مرزوق».