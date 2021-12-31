الهندي فيديوت جاموال: مصر هبة من الله.. سوف أعود قريبا لزيارة المتحف

على أرض «المحروسة»، كان الفنان الهندي فيديوت جاموال، ينهي كواليس تصوير الجزء الثاني من الفيلم الهندي «خدا حافظ»، والذي تم تصوير جزء منه في مصر، بمنطقة الأهرامات، والقلعة وشارع المعز، بطولة فيديوت جاموال، وإخراج فاروق كابير.

حضر فريق موقع وجريدة «الوطن» يومين من كواليس تصوير الجزء الثاني من الفيلم الهندي «خدا حافظ»، وأجرى حوارا مع الفنان الهندي فيديوت جاموال، والمخرج فاروق كابير لمعرفة كل التفاصيل عن الفيلم وأعماله السابقة.

وبدأ الحوار مع فيديوت جاموال، معلقا على حديث فريق العمل باللغة العربية ليخبرنا أن هناك تشابها بين اللغتين الهندية والعربية، كما قال إنه استطاع تعلم بعض الكلمات العربية من بينها كلمة «أخويا» وكلمة «وأنا».

صرح الفنان الهندي فيديوت جاموال، عن اختيار لمصر كواجهة لتصوير جزء من فيلم «خدا الحافظ 2»، موضحا أن مصر من الحضارات العظيمة في العالم وبالتأكيد أردنا أن نظهرها بشكل يليق بها فأفلام بوليود لم تظهرها كما يجب أن تكون، أنها ستكون تجربة فريدة من نوعها، ليس فقط لجمهورنا في الهند ولكن للجمهور في العالم أجمع ، فهي هبة من الله.

كما أوضح المخرج فاروق كابير، عن سبب اختياره لمصر، معلقا: «مصر دائماً بتبهرني منذ الطفولة وفيديوت وأنا تحدثنا عن هذا وعن كونها جزءا».

كما كشف فيديوت جاموال، من خلال حواره مع «الوطن»، عن تفاصيل اختيار تورتة عيد ميلاده على شكل أبو الهول، والتي انتشرت عبر المواقع العربية.

جاموال: عملت كيكة عيد ميلادي على شكل أبو الهول والأهرامات

وقال جاموال، إنه صاحب فكرة عمل كيكة عيد ميلاده على شكل أبو الهول والأهرامات، متابعا بقوله «هل تعلمون.. أن آتيت إلى القاهرة وهي من أروع الأماكن في العالم ولو هتحتفل بشيء مهم بالنسبة لك فلا بد أن يكون أمامك الأهرامات»، لذا هذا السبب الرئيسي.

وقال فيديوت جاموال، إنها لم تكن المرة الأولى التي زار بها مصر، حيث جاء إلى المحروسة منذ حوالي 10 سنوات، ووصف الشعب المصري، بأنهم أناس رائعون.

وقال فيديوت جاموال إن المصريين ساعدوه بتصوير الفيلم وسط أجواء شعبية بشكل منقطع النظير بدون إزعاج فريق العمل، موضحا أن «طريقة مساعدة الناس لتصوير الفيلم هنا في منتهى الروعة، لقد شعرت بهذا، لذلك أعتقد أنها لن تكون المرة الثانية فقط، ولكن سوف آتي إلى هنا مئات المرات».

جاموال أكد أنه تابع الأحداث السياحية والحضارية التي حدثت بمصر مؤخرا، وأبرزها الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، وافتتاح طريق الكباش، وموكب نقل المومياوات.

وأضاف جاموال، معلقا: «عندي إحساس أن كل الاكتشافات العلمية والأثرية سيتم ضمها في مكان واحد في متحف الجيزة الكبير وهذا شيء رائع ومميز خصوصاً للسائحين وللجميع من جميع أنحاء العالم أن يروا كل هذه الأشياء والمومياوات في مكان واحد هناك، وأعلم أيضاً أن الحكومة أنفقت الكثير من المال وبذلت الكثير من الجهد من أجل هذا، وكل الدعم للحكومة المصرية على وقتها ومجهودها من أجل الجمهور، لأنه على صعيد السفر أنت تذهب إلى أماكن مختلفة لكي ترى كل شيء فوق من الرائع أن ترى كل الأشياء في مكان واحد هذا شيء لطيف ورائع».

وأوضح جاموال أنه يسعى للعودة إلى مصر قريبا لكي يزور المتحف المصري الكبير، وأن يرى كل شيء حضاري بمكان واحد، حيث أنه سوف يكون قريبا من الأهرامات.

كما أكد فيديوت جاموال، أنه «مؤمن أن أي شيء يخص شخصا ما يجب أن يعود إلى صاحبه أو إلى الدولة وعموما أرى أن الدولة عملت شغل عظيم لاستعادة المومياوات فهي تنتمي إليها، لذا ليس فقط هو يتابع أو يدعم ما يحدث بداخل مصر بل أيضا هو يدعم محاولة إعادة الآثار والمومياوات المتواجدة بدول أخرى، قائلا: «أعتقد الحكومة تبذل مجهودا عظيما لإعادتها مرة أخرى».

ثم تابع أنه يحب المومياوات كثيرا، ثم مازح بكلمة «ماميز» ، توقعت أنكم تسألوني عن أمي ببداية الأمر، معلقا: «سوف كنت أخبركم أن أمي بخير جداً (مازحاً).. نعم منتظراني في المنزل أن أعود بأمان»، ومن ثم تابع بعاطفية الحديث عن والدته، أنه يحب أن يسمع صوتها مجرد أن يعود إلى المنزل من تصوير خدا حافظ، معبرا عن اشتياقه لها.. وأنهى كلامه قائلا: أحب أمي وأحب جميع الأمهات هنا في مصر أيضا.

يذكر أن حرصت «الوطن» على تجربة الفنان الهندي لعدد من الأطعمة المصرية والحلوى الشرقية خلال فترة الاستراحة، وكان من بينها الكشرى والفول والطعمية، وأبدى إعجابه الشديد بالكشري كثيرا، خاصة أنه يشبه وجبه هندية تدعى «الكيشري» لكنها مختلفة كليا عن طعم الكشري المصري، كما أعجب بالطعمية، بينما لم يستطع تناول الكنافة والبسبوسة، وفضل تناولهما بعد العشاء بحسب العادات الهندية.

وعبر فيديوت جاموال عن سعادته بالهدية التي أهدتها له «الوطن» والتي كانت عبارة عن آية قرآنية لسورة «الفلق» والتي تتماشى مع اسم الفيلم «خدا حافظ» وتعني «الله يحفظك»، بالإضافة إلى هدية أخرى من التراث المصري، كما أهدت «الوطن» المخرج الهندي فاروق كابير، مصحفا بجانب تابلوه يحمل سورة «الناس».

وأكد الفنان الهندي على سعادته البالغة بالهدية، خاصة أنه يحب الروحانيات ويتأثر بها، كما عبر عن إعجابه الشديد بالطعام المصري.

ويطير الفنان الهندي الذي احتفل بعيد مولده الـ 41 في الأهرامات، إلى العاصمة البريطانية لندن للوقوف على الاستعدادات الخاصة بحفل زفافه على من عارضة الأزياء نانديتا مهتاني، والتي كانت متواجدة برفقته في مصر أثناء العمل على تصوير الفيلم.

يقوم ببطولة فيلم «خدا حافظ»، فيديوت جاموال، شيفاليكا أوبروي، ومحمد إسماعيل من مصر ، ومحمد طارق من مصر، وإخراج فاروق كابير، وتأليف كلا من فاروق كابير وروهيت كومار، وشارك بالإخراج، كلا من امبيكا رانا «مخرج منفذ»، وبانكاج كومار مخرج مساعد ثان، وإنتاج مصري هندي بين شركة «كلينيك فيلم» لـ محمد حفظي ومعاونته هني وهدان، وأميرة شريف، والمنتج الهندي حسنين حسيني، ويعاونه زافار مهدي.