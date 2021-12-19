الفنان الهندي فيديوت جاموال يصور فيلم «خودا حافظ 2» بمصر القديمة

صرح مصدر مقرب من النجم الهندي فيديوت جاموال، أن سبب وجود الفنان في مصر ليس فقط من أجل الاحتفال بعيد ميلاده؛ ولكن من أجل تصوير الجزء الثاني من فيلم «khuda hafiz» بعدة أماكن في القاهرة.

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فريق العمل لن يصور في محافظات أخرى خارج القاهرة الكبرى، موضحا «ستكون أبرز الأماكن التي سوف يجرى فيها التصوير هي منطقة القلعة بمصر القديمة».

فيديوت جاموال يحتفل بعيد ميلاده في الأهرامات

يذكر أن الفنان فيديوت جموال، احتفل بعيد ميلاده خلال الشهر الجاري بمنطقة الأهرامات برفقة زوجته ومدير أعماله الخاص.

كما قام فيديوت جموال بالاحتفال بعيد ميلاده بتورتة على شكل الأهرامات وأبو الهول تعبيرا عن حبه للحضارة المصرية.

أحداث فيلم خودا حافظ

يذكر أنه تم عرض الجزء الأول من فيلم خودا حافظ في عام 2020، وتدور أحداث الفيلم حول زوجين في ظل أزمة اقتصادية تؤول إلى سفر الزوجة لكن تحدث أمور مبهمة تؤدي إلى مشاكل دولية وصراعات داخلية.

الفيلم بطولة فيديوت جاموال وشيفاليكا أوبروي، إخراج فاروق كابير، وإنتاج كومار مانجات باثاك.

ويعد فيديوت جاموال، من أشهر نجوم بوليوود، وخاصة بأفلام الأكشن، وتحقق أفلامه دائما إيرادات مرتفعة للغاية.

معلومات عن الفنان فيديوت جاموال

يعد فيديوت، ممثلا هنديا، وفنانا قتاليا، ومن أشهر نجوم الهند، وكما أنه مصمم أفلام الحركة، حتى وإن لم يشارك بها، وقدم الفيلم الهندي «جنجل» ببراعة شدية بفنون القتال.

أشهر أدوار فيديوت جاموال

ومن أشهر أدواره سلسلة أفلام الكوماندو، وهو ممارس لكلاريباياتو ويعرف أيضًا باسم «بطل حركة العصر الجديد في بوليوود»، لما يتمتع به من رشاقة بقيام أدوار الأكشن.