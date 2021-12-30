الصور الأولى لـ مصطفى قمر بعد تعرضه لحادث سير

أثار الفنان مصطفى قمر مخاوف مُحبيه، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه لحادث سير على أحد الطرق السريعة، وإصابته بكدمات متفرقة بالجسم ونقله لأحد المستشفيات.

وفوجئ مصطفى قمر، بأحد الأشخاص يصدم سيارته على الطريق السريع، إذ اختلت عجلة القيادة، فيما حرص عدد من المواطنين على الوقوف بجانب «قمر» والاطمئنان عليه، لا سيما بعدما فر صاحب السيارة هاربًا.

نقل مصطفى قمر للمستشفى لإجراء الفحوصات

وجرى نقل الفنان مصطفى قمر إلى المستشفى بشكلٍ عاجل، لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحته، والتأكد من عدم الإصابة بنزيفٍ داخلي.

وكان علي رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، طمأن الجمهور بخصوص الحالة الصحية لـ«قمر»، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحالة مستقرة، ومن المُفترض أنّ يظهر «قمر» بنفسه لطمأنة مُحبيه.

مصطفى قمر يحضر زفاف ابنة ماجد المصري

وكان الظهور الأخير للفنان مصطفى قمر، قبل تعرضه لحادث، في حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري قبل أيام، برفقة إلهام شاهين، وهالة صدقي، ومحمد لطفي، وليلى علوي، وعبد الله حسن وزوجته غادة رجب، وغيرهم.

يذكر أنّ مصطفى قمر، احتفل بعيد ميلاد نجله «إياد» في شهر يونيو الماضي، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، منهم إيهاب توفيق، حميد الشاعري، هشام عباس، محمد حماقي، محمد نور، حمادة هلال، إدوارد، هاني سلامة، محمد رجب، لقاء سويدان، بشرى وزوجها، ومها أحمد وزوجها مجدي كامل.

إياد قمر هو الابن الأكبر لمصطفى قمر، ودخل مجال التمثيل عام 2002 تقريبًا، وكانت بدايته الفنية من خلال فيلم «قلب جريء»، مع الفنانين ياسمين عبد العزيز وحسن حسني ولقاء الخميسي، إلا أنه لم يستمر في المجال الفني طويلًا، وغاب عن الأضواء منذ ذلك الحين.