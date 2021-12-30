رأس المال السوقي للبورصة يرتفع 8.8% بنهاية الربع الأخير من 2021

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الربع الأخير من العام الجاري 2021، بتباين في الأداء، ليغلق المؤشر الرئيسي للبورصة، إيجي إكس 30، عند مستوى 11,949.18 نقطة بصعود 13.62% خلال الفترة، مقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70، ليهبط إلى مستوى 2,201.79 نقطة بنزول 19.13%، وكذلك انخفض المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً، إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 11.34% ليصل عند مستوى 3,255.21 نقطة بختام الفترة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، إلى 765,6 مليار جنيه بنهاية الربع الأخير من 2021، مسجلاً أرباح تقدر بحوالي 62,3 مليار جنيه، بنمو 8.86%.

البنوك تسيطر على 26% من رأس المال السوقي للأسهم

وسيطر قطاع البنوك على النصيب الأكبر من رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مقارنة بالقطاعات الأخرى، بحصة سوقية بلغت 26%، يليه قطاعي «الموارد الأساسية» و«الاتصالات» اللذان استحوذا على 12.38 و12.06% على التوالي، ثم قطاع «العقارات» بحصة سوقية بلغت 10.88%، وأخيراً «الخدمات المالية غير المصرفية» بنسبة 9.35%.

قيم وأحجام التداول خلال الربع الأخير من 2021

فيما تراجع إجمالي قيمة التداول بنهاية الربع الرابع من 2021 بنسبة 4.01%، لتصل إلى حوالي 266,5 مليار جنيه، مقارنة بـ 277,2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من نفس العام.

وفي المقابل حققت أحجام التداول بنهاية الفترة الحالية ارتفاع بنسبة 0.67%، لتسجل نحو 31,98 مليون سهم بواقع تنفيذ 2,6 ألف صفقة، مقارنة بنحو 31,77 مليون سهم بتنفيذ 3,2 ألف صفقة خلال الربع الماضي.

وبحسب بيانات البورصة المصرية اليوم، فإنَّ سوق الأسهم استحوذ على 40.68% من اجمالي قيمة التداول داخل المقصورة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مقابل 59.32% للسندات.

المصريون يسيطرون على 75.3% من التعاملات للأشهر الثلاثة الأخيرة في 2021

وسيطر المستثمرون المصريون على 75.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 15.4 و9.3% على التوالي، من إجمالي التعاملات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 3,88 مليون جنيه بنهاية الفترة، مقابل صافي شراء للعرب بقيمة 324,3 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين غالبية قيم التداول على الأسهم المقيدة منذ بداية العام، بنسبة بلغت 81.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، مقارنة بـ 10.9 و7.3% للأجانب والعرب، على التوالي.

أبرز الأحداث بالبورصة المصرية خلال الربع الرابع من 2021

فيما شهدت البورصة المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، 2021، أحداثاً جوهرية مثل قيد 5 شركات، وطرح أسهم شركة «أميرالد» للتطوير وإدارة المشروعات، ثم طرح أسهم شركة «اي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية؛ الحدث الأبرز على الإطلاق، والتي تم تداول أسهمها في بداية الفترة ولاقى الطرح العام لها نجاحاً ورواجاً كبيراً، ما شجع المسؤولين عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية على استئنافه، ليتم الاعلان عن تنفيذ العديد من الطروحات الأخرى قبل نهاية العام المالي الحالي، مثل «أبو قير للأسمدة» و«نادي غزل المحلة».

وفي المقابل، تم شطب أسهم شركتين من البورصة المصرية، وهما «الشروق الحديثة للطباعة» و«رواد مصر»، فيما شهدت شركات مثل «سيدي كرير للبتروكيماويات» و«ثمار» و«سبأ للأدوية» وبنك كريدي أجريكول، زيادة أسهم مجانية.

أما بالنسبة لأعلى 3 شركة وساطة من حيث قيمة التداول خلال الربع الأخير من عام 2021، فقد تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة الترتيب، بحصة سوقية 16.3%، يليها «أرقام» بحصة 14.1%، ثم «المجموعة المالية» بـ 10.8%.