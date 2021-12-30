أحمد فايق يحذر من تجمعات رأس السنة بسبب كورونا: «خلي بالك من حبايبك»

هنأ الإعلامي أحمد فايق، متابعيه، بمناسبة احتفالات رأس السنة، محذرا من التجمعات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا ومتحوراتها، التي كان «أوميكرون» آخرها.

احتفل وانبسط.. ولكن

وأضاف فايق، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع»، عبر قناة «DMC»: «احتفل وانبسط وافرح، بس خلي بالك من نفسك وحبايبك وأهلك، لأن كبار السن مثل الأب والأم والجدة والجد، هم الأكثر تعرضا للخطر».

تفاصيل مؤلمة في زيارة بريطانيا

وتابع الإعلامي، أنه كان يزور العاصمة البريطانية لندن في الأسبوع الماضي، وكان يتجول في أحد شوارعها، وفي هذه الأثناء سمع أصوات كثيرة لسيارات الإسعاف: «كنت كل دقيقة بسمع صوت سيارة إسعاف، يمكن عشان المجتمع الإنجليزي عجوز بطبعه، أو الأعمار هناك كبيرة، وهو ما يمثل ضغطا كبيرًا على النظام الصحي الإنجليزي».

خطورة الوضع في أوروبا

وأوضح أحمد فايق، أن المستشفيات البريطانية بدأت في الدفع بأسرة طبية إضافية بواقع 4 آلاف سرير وسط مخاوف متعلقة بزيادة الضغط على النظام الصحي البريطاني، وعدد الحالات هناك وصل لـ180 ألف حالة، مقابل 200 ألف حالة في فرنسا.

أعراض متحور أوميكرون خفيفة حتى الآن

ولفت إلى أن الدراسات العامة الخاصة بفيروس كورونا، تؤكد أن أعراض متحور أوميكرون خفيفة إلى الآن، لكنّ خطورته تكمن في قدرته الكبيرة على الانتشار.