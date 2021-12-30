مخرج فيلم «خدا حافظ»: انضمام شاروخان للجزء الثاني شائعات

قال المخرج الهندي فاروق كابير، إن انضمام شاروخان لتصوير فيلم «خدا حافظ 2»، مجرد شائعات، مضيفا: «أحب شاروخان كثيرا وأحترمه فهو رمز الدولة الهندية».

وأضاف المخرج الهندي فاروق كابير، أن شاروخان لم يكن مع فريق العمل، وأنه لو كان سيشارك سيكون ضيفا بالفيلم بشكل عام، لكنه لم يخبر أحدا فمن أين جاءت هذه المعلومة؟

وأوضح كابير، قائلا: «أخي شاروخان إنسان محبوب ويعمل بجد للغاية فهو شخص لطيف، ويبذل كل ما لديه في أفلامه، وأنا وفيديوت معجبين بأخي شاروخان، ففي الهند يحبون شاروخان والعالم يحبه كل الدعم له».

وتابع: «بدأت بفيلم لملك بوليوود، لكني قمت بالتمثيل بالعمل بمحض الصدفة، حيث كنت مساعد مخرج بالفيلم، وقدمت جزءا كشخصية أب.. وهذه قصة طويلة الممثل الذي كان من المفترض أن يقوم بالدور ذهب فجأة، وكان لا بد أن نبدأ تصوير الفيلم فشاركت معه، كما شاركت في فيلم آخر لكن كمخرج فقط، لذا أنا محظوظ وسعيد بذلك».

وأكد فيديوت جاموال:«لا بد أن أخبركم شيئا عن شاروخان هو واحد من أفضل الأشخاص لدي، وفاروق كابير عمل معه في تاريخه المهني.. شاروخان و بيمثل الدولة على أكمل وجه».

يذكر أن فيديوت جاموال، وشيفاليكا أوبروي، ومحمد إسماعيل من مصر، ومحمد طارق من مصر، يقومون ببطولة فيلم «خدا حافظ»، وهو من إخراج فاروق كابير، وتأليف فاروق كابير وروهيت كومار، وشارك في الإخراج، أمبيكا رانا «مخرج منفذ»، وبانكاج كومار مخرج مساعد ثان، وإنتاج مصري هندي بين شركة «كلينيك فيلم» لـ محمد حفظي ومعاونته هنى وهدان، وأميرة شريف، والمنتج الهندي حسنين حسيني، ويعاونه زافار مهدي.