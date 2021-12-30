إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة إسعاف محملة بمستلزمات طبية في المنيا

أصيب مساء اليوم الخميس، شخصان، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة إسعاف محملة ببعض المستلزمات الطبية على الطريق الزراعي القاهرة - أسوان، في محافظة المنيا.

انقلاب سيارة إسعاف محملة ببعض المستلزمات الطبية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة إسعاف محملة ببعض المستلزمات الطبية تابعة لمستشفى بني مزار العام، وأثناء مرورها أمام كوبري الشريعي بسمالوط تعرضت للانقلاب، تفادياً لأحد الأشخاص الذي كان يستقل دراجة نارية.

وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين يعملان بمستشفى بني مزار العام شمال المنيا، وتم نقلهما إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي.

وقوع 6 حوادث في أنحاء متفرقة بالمنيا قبل أيام

وشهدت المنيا الإثنين الماضي وقوع 6 حوادث طرق منفصلة في يوم واحد، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

حيث أصيب شخص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية البيهو بمركز سمالوط، كما لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة وفرت هاربة بالطريق الصحراوي الغربي، شمال قرية 8 بمركز المنيا.

وأصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال مدخل قرية دلجا بمركز دير مواس، ولقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بالقرب من مدخل قرية صفط الخمار بمركز المنيا.

كما أصيب 2 في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي شمال إسعاف تونا الجبل بملوي، وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بين قريتي أطسا والبيهو بمركز سمالوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج.