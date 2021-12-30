حكاية وصية عالم بريطاني كتبها على صدره: لو مت كلموا مجدي يعقوب ياخد قلبي

روى الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، موقفًا يؤكد أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لافتًا إلى أن أحد العلماء الإنجليز، تعرض لحادث واصطدم في رأسه، وفي أثناء نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات كشفوا عن جسده، فوجدوا رسمًا «تاتو» عبارة عن جملة، وهي: «لو مت كلموا مجدي يعقوب بسرعة يجي ياخد قلبي».

نقل الأعضاء هبة للحياة

وأضاف «يعقوب»، في حوار خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قدمته الدكتورة درية شرف الدين، اليوم: «ده راجل عالم، وأنا كنت أعرفه، وكنت حزين جدًا عليه، ولكن روحت خدت قلبه وزرعته في جسم حد تاني، وهو ده اللي كان عايزه هذا العالم، وكتبه على صدره».

وتابع جراح القلب العالمي، أن الحكومة والشعب في مصر يجب أن يتفهموا النص الدستوري بزراعة الأعضاء والأنسجة وأنها «هبة الحياة» التي يمكن أن تنقذ الأطفال والكبار، ويجب أن يعلموا أن الشباب والأطفال قد يعيشوا 30 سنة من خلال الأعضاء الجديدة، مشددًا على أن هذا لا يحدث مع كل الحالات، لكنه يحدث في بعض الحالات وفي مصر هناك الكثير من الكفاءات ولكن يجب أن تكون تحت نظر الحكومة.

تنظيم عملية نقل الأعضاء في مصر

وشدد على أن تنظيم هذه العملية تحت نظر الحكومة تمنح الشعب الثقة في هذه المسألة، مشيرًا إلى ضرورة تعريف الموت وفقًا لمفهوم موت المخ، كما يحدث في الخارج، وهذا ليس أمرًا صعبًا.

ولفت إلى أمنيته في أن نهزم المرض والجهل في مصر، مشددًا على أن هناك تقدما في مصر، لكن هناك معضلات شديدة ومنها تزايد عدد السكان، وعندما ترك مصر كان تعدادها 28 مليونًا، وحاليًا وصل العدد إلى أكثر من 100 مليون، ولذلك يجب على الشعب أن يعمل أكثر، مؤكدًا: «أنا مصري وقلبي مصري حتى لو كنت مش موجود هنا، ويسعدني أن أقدم للمصريين السعادة والعلم».