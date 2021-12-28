شكري يتوجه إلى كيجالي للمشاركة في وضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب برواندا

توجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية رواندا، من أجل المشاركة في فعاليات الاحتفال المقرر له غدا، بالعاصمة كيجالي، لوضع حجر الأساس لمركز «مجدي يعقوب- رواندا/ مصر للقلب»، فضلاً عن الالتقاء بعدد من المسئولين الروانديين.

مجدي يعقوب يشارك في الاحتفال

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية المصرية، تتولى تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب كل تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز «مجدي يعقوب- رواندا/ مصر للقلب»، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها.

وأضاف أن الاحتفال يشارك به شخصيات رواندية رفيعة المستوى، على رأسها جانيت كاجامي السيدة الأولى لرواندا، كما يشارك في الاحتفال الدكتور مجدي يعقوب.