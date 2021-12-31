أمطار خفيفة وطقس بارد يضرب محافظة القليوبية (فيديو وصور)

شهدت محافظة القليوبية خلال الساعات القليلة الماضية سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على عدة مناطق بالمحافظة، في الوقت الذي أعلنت فيه أجهزة المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ واستنفار غرف العمليات لمواجهة تقلبات الطقس والتدخل السريع في حالة زيادة حدة الأمطار مما يستدعي رفع المياه في حالة تراكمها.

سقوط الأمطار على محافظة القليوبية

«الوطن» أجرت بثا مباشرا لبدء سقوط الأمطار على محافظة القليوبية ومدينة بنها وسط استمرار المواطنين في التواجد بالشوارع احتفالا برأس السنة الميلادية الجديدة وسط سيولة مرورية.

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مياه القليوبية: رفع الطوارئ لسقوط الأمطار

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، إنه فور بدء سقوط الأمطار تم إعلان حالة الطوارئ ونشر الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية للطرق المختلة بالمحافظة والميادين ومنازل ومطالع الكباري والتشديد على تمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع خريطة المناطق الساخنة لتجمع مياه الأمطار وخاصة في الأنفاق بالمدن والطرق الرئيسية.

بجانب تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية تلك المناطق ورفع درجة التأهب بالخط الساخن ومراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين المحافظة والأجهزة المعنية وهيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الاحتياطات وتنفيذ خطط الطوارئ.

رفع درجة الاستعداد للطقس السيئ

في سياق متصل رفع رؤساء المدن والأحياء درجة الاستعداد القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وعيد الشرطة والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين بمحيط الكنائس وزيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض.