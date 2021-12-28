محافظ كفر الشيخ يوجه بالتواصل مع الراغبين في الحصول على أراضي الوادي الجديد

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعا؛ لمتابعة تقديم الطلبات الخاصة بحصول أهالي المحافظة المنطبق عليهم الشروط، على مساحات من أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة؛ تنفيذًا للبروتوكولات التي وقعها المحافظون الثلاثة «كفر الشيخ المنوفية والغربية» مع محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وشهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في شهر يونيو الماضي.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، ومبروك حجاج، المستشار القانوني بالمحافظة، والدكتور يحيي زكريا عليه، عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ ممثل عن جامعة كفر الشيخ، وناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، وكمال ميدان، وكيل وزارة الموارد المائية والري بكفر الشيخ، وأحمد محمود الشناوي، وكيل وزارة الإسكان بكفر الشيخ، والسيد على حسن مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وعلاء فوقى محمود، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بالمحافظة، وأسماء الله محمد حسن، مدير إدارة شباب الخريجين بالمحافظة، والحبشي سعد جبر، مدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة، ورشا محمد أبوزيد، إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وعادل رمضان البزاوي، مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

الاستفسارات الخاصة بالحصول على الأراضي

وناقش محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع، الاستفسارات الخاصة بالحصول على الأراضي، والرد على تساؤلات أهالي المحافظة، موجها بنشر الردود بالوحدات المحلية ومجالس المدن، والتواصل مع الراغبين في الحصول على الأراضي والرد على أي استفسار أو تساؤل، مناشدًا أهالي المحافظة بالتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة، ليتيسر على الراغبين الحصول على الأراضي والمنزل وكل الخدمات التي وفرتها الدولة لهم بالوادي الجديد.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المواقع التي سيتسلمها أبناء المحافظة كاملة المرافق، مشيدًا برغبة العديد من أبناء المحافظة بالإقامة بالوادي الجديد، ومثنيًا على العديد من أبناء المحافظة الذين تبنوا مشروعات زراعية ناجحة في العديد من المحافظات ومنها محافظة الوادي الجديد.

حل أزمة التكدس السكاني

وأكد أن توقيع البروتوكولات جاء تنفيذًا للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.