محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات التعليم لامتحانات الفصل الأول

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور خالد البربري، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وأكد محمد عبدالله، وكيل الوزارة، أن المديرية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بإزالة كافة العقبات

ووجه وكيل تعليم كفر الشيخ بإزالة كافة العقبات والتحديات التي تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، موجهاً بضرورة الالتزام بقواعد وأسس وضع الأسئلة، وأن تتصف الأسئلة بالتدرج لكي تتناسب مع كافة المستويات التعليمية لأبنائنا الطلاب، وعدم وضع أسئلة تراكمية تمت دراستها في سنوات سابقة، وعدم التهاون في لجان الامتحانات لكي يشعر الطالب بأهميتها، محذراً من اصطحاب الهاتف المحمول أيام الامتحانات بالمدارس.

الاستفادة بالرواكد داخل المدارس وإعادة تدويرها

وأضاف وكيل الوزارة أنه وجه بالاستفادة من الرواكد بالمدارس بإعادة تدويرها، لتستفيد منها المدرسة والبيئة، تشكيل لجنة برئاسة التوجيه المالي والإداري بالإدارة وعضوية المدرسة ليتم بيع الرواكد التالفة داخل المدارس دون إهدار للمال العام، وستتم مخاطبة وكيل وزارة المالية مباشرة بتذليل أية عقبات في إتمام عملية البيع داخل المدارس.

ندب المعلمين بين الإدارات التعليمية لسد العجز بالمدارس

وقال وكيل الوزارة إنه وجه بتنفيذ القرار الذي اعتمده من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بندب المعلمين بالإدارات التعليمية لمدة يومين أسبوعياً، لسد العجز بالمدارس، ليتم تنفيذ القرار ابتداء من غد الأحد، ويستثنى من ذلك المعلمون فوق 50 عاماً، ومديري المراحل ورؤساء الأقسام، ومن لديه تقرير طبي من اللجنة الطبية العامة، موجهاً مديري الإدارات التعليمية بمراعاة التوزيع بطريقة صحيحة، لتفادي حدوث أي خلل، وتحقيق الهدف الأساسي من القرار، وهو سد العجز بالمدارس.

عدم نشر أي أخبار إلا بعد مراجعتها من المسؤول الإعلامي بالمديرية

وأكد وكيل الوزارة أنه وجه مديري الإدارات بضرورة التفاعل مع رؤساء المدن، موجهاً بعدم نشر أي أخبار إلا بعد مراجعتها من المسؤول الإعلامي بالمديرية، وتوحيد الصفحات لصفحة واحدة فقط، وتوحيد مسمى الصفحات الرسمية لمسمى واحد، كما وجه بضرورة متابعة وحصر مكتبات المدارس، وتوفير جهاز كمبيوتر خاص بكل مكتبة مدرسية، لتسهيل عملية فهرسة الكتب، وتشجيع أبنائنا الطلاب على الاشتراك في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، الذي تتبناه مؤسسة البحث العلمي بالإمارات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.