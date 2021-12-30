محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية بتوفير الملابس للأسر الفقيرة

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية من أهالي المحافظة، لمشاركتهم بمعارض شتاء دافئ التي تشهدها عدد من الإدارات التعليمية ومنها إدارة فوه التعليمية وإدارة مطوبس، لتوفير الملابس والسلع الغذائية والبطاطين، مجاناً للأسر الفقيرة.

افتتاح معرض شتاء دافئ

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من مدارس إدارة فوه التعليمية، ومنها مدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية للبنات، ومدرسة فوه الإعدادية للبنات، وناقش الطالبات فيما درسوه من موضوعات، مشيدًا بمستوى الطالبات.

مشاركة كبيرة في معرض شتاء دافئ

وافتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرضي حياة كريمة «شتاء دافئ» بمشاركة مجتمعية بمدرستي الشهيد كريم فؤاد أبو زامل الثانوية بنات مدرسة فوه الإعدادية للبنات، بحضور الدكتور أحمد وعيوع، مدير الإدارة، وسيد قفشين، وكيل الإدارة، ونادية العيسوي، مدير الشؤون المالية والإدارية، وقيادات الإدارة، ووجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، كما افتتح معرض التربية الفنية بالمدرسة.

كما افتتح وكيل تعليم كفر الشيخ مبادرة «شتاء دافئ»، لتوفير الملابس والبطاطين والسلع الغذائية للأسر الفقيرة والطلاب المنتمين لها بإدارة مطوبس التعليمية مجاناً، محذراً من تصوير الطلاب والأسر أثناء اختيارهم للملابس واحتياجاتهم.