حظك اليوم برج الدلو الجمعة 31-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمين بمتابعة علوم الأبراج والفلك، من مواليد برج الدلو، بمطالعة حظك اليوم، للبرج، بصفة مستمرة، إذ يتميز الدلو أنه شخصية محبوبة لجميع من حوله، كما أنه يتسم بالكرم ومساعدة الجيمع، وله القدرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرون مستحيلا، وما يعيب هذا البرج هو امتلاك شخصية مترددة .

وفي هذا الإطار تستعرض جريد ة وموقع «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للتوقعات التي كشفت عنها خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورًا كبيرًا في إجابة سؤالك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم الضغوط.. المريخ في وضع داعم ويعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.